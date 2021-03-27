ذكرت وكالة "سانا" أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) طوقت مخيم الهول في الحسكة تمهيداً لاقتحامه، وذلك بعدما أعلنت أنها تلقت نداء من وجهاء المنطقة لإطلاق عملية أمنية واسعة تطال المخيم.

أوضحت وكالة اهوار الكردية أن الشيوخ الوجهاء في مخيم الهول وجهوا نداء بهدف "إطلاق عمليات أمنية وتمشيط واسعة النطاق في مخيم الهول، للقضاء على خلايا داعش في المخيم وخارجه، وإزالة مخاوف النازحين والأهالي في منطقة الهول، مع ازدياد وتيرة حالات القتل والاغتيالات". ونقلت الوكالة عن شيوخ عشائر منطقة الهول أن "وتيرة جرائم القتل والفرار ازدادت" في المخيم مؤخراً، وأن داعش يعيد تنظيم نفسه، وهذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على أهالي شمال وشرق سوريا، والدول المجاورة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 مسلحين من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، قالت إنهم حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

أعلنت القوات المسلحة اليمنية - صنعاء تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وأشار العميد" يحيى سريع إلى أن العملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة "أرامكو" في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية انه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط. ونشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، كما أعلن التحالف، تدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه منطقة نجران.

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يستهدف السعودية، وذلك عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي يتهم ولي العهد محمد بن سلمان في عملية اعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي. وقدم النائب الديمقراطي جيري كونولي عن ولاية فرجينيا، حيث كان يعيش خاشقجي، مشروع قانون لحماية المعارضين السعوديين، بدعم من النائب الجمهوري مايكل ماكول عن تكساس، مما أثار احتمالات تمرير التشريع الذي وصفه مساعد ديمقراطي بأنه "مهم وتوبيخ عقابي لسلوك السعوديين" ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على التشريع عبر التصويت الصوتي، مما يمهد الطريق أمام تصويت المجلس عليه بكامل هيئته.

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق تنفيذ طائرات أف 16 تابعة لسلاح الجو العراقي 19 ضربة جوية في جبال حمرين شمالي البلاد. وقد "أسفرت الضربات عن تدمير عدد من الكهوف والأوكار في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

كررت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة أنياس كالامار أنها تعرضت للتهديد من مسؤول سعودي رفيع إثر تحقيقها في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وقالت إن "تهديد المملكة العربية السعودية لي كان فاضحاً، فقد حدث في مكان دبلوماسي رفيع المستوى وتم كشفه، وأكدته الأمم المتحدة". وأنه "يجب ألا تكون أساليب التنمر ممكنة في أي مكان، حيث لا مكان لها في الأمم المتحدة".

أعلن مصدر حكومي عراقي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيزور العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل.

طالب وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، الحكومة الأردنية بالاعتذار بسبب وضع علم نظام صدام حسين على الطاولة التي كان يجلس عليها خلال زيارته الأخيرة لعمان.

قرر الاتحاد الأوروبي رفع اسم خليفة الغويل، رئيس وزراء ووزير دفاع في حكومة الإنقاذ الوطني سابقاً من قائمة عقوباته الخاصة بليبيا. وتعهد الاتحاد الأوروبي بالاستمرار بدعوة المجتمع الدولي وكل الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية للالتزام بالقرارات الأممية الخاصة بحل النزاع في هذا البلد.

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي والآن هناك خط مشترك لأوروبا لضمان استقرار ليبيا. وأضافت سيريني، في تصريحات "أعتقد الآن أن هناك خط اتحاد لأوروبا: حين انقسمت أوروبا حول ليبيا تقدمت جهات فاعلة أخرى مثل تركيا وروسيا".

كشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر، ان عمل مجهولين وراء تصادم قطارين في الصعيد ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.