الديار/بولا مراد

رأت أته بات اللبناني للاسف يتوق لحدث امني ما يعتقد انه قد يضع حدا لمآسيه اليومية المتمادية. لكن واقع الحال ان الخروج من النفق الاسود لا يبدو متاحا في المدى المنظور، ما يستدعي نفسا طويلا بات معظمنا يفتقده!

الديار/ابتسام شديد

نقلت عن مصادر دبلوماسية قةلها أن حركة السفراء في اتجاه بيت الوسط، فرئيس الجمهورية هو من بادر الى استدعاء السفير السعودي كما ان حضور الأميركية دوروثي شيا الى بعبدا جاء أيضا بناء على دعوة مماثلة، اما في المضمون فلكل لقاء خصوصيته وأهدافه حيث ان الدول الاقليمية متمسكة بموقفها من الأزمة اللبنانية الحالية وأسبابها من منطلق ثوابت هذه الدول، وان كان الانطباع الأساسي للسفراء ان هناك من استخدمهم في المعركة، وعليه، فان مواقف كل من سفيري الولايات المتحدة الأميركي والسعودية عبّرت عن المواقف نفسها فالسفير السعودي عبّر عن تمسك بلاده باتفاق الطائف فيما تحدثت السفيرة شيا في بعبدا بلغة ثورة ١٧ تشرين وما ينقله الناشطون من مطالب لحكومة اختصاصيين وقضاء مستقل وانتخابات نيابية في موعدها.

نداء الوطن/كلير شكر

نقلت عن بعض المواكبين للموقف الأميركي قولهم بأنّ مسؤولين أميركيين تواصلوا مع مسؤولين لبنانيين في أكثر من مناسبة، وكان تشجيع واضح من جانبهم على الدفع باتجاه تأليف حكومة، وفق المعايير التي يتفق عليها اللبنانيون، بلا أي شروط من الجانب الأميركي. كل ذلك في سبيل تطويق الانهيار الكبير ومنع حصوله، وذلك في ضوء الانقلاب الذي أحدثته الإدارة الجديدة إزاء الملف النووي الإيراني. لكن الأخير قد يحتاج إلى أشهر قبل تبلوره فيما البركان اللبناني على وشك الانفجار، ومن الواضح أنّ الجهتين حيّدتاه عن ساحات الصراع بينهما.

الجمهورية/طارق ترشيشي

راى أن الملف الحكومي، وفي ضوء لقاء الاثنين وما حصل قبله ويحصل بعده من حراك ديبلوماسي وسياسي، سيبقى مفتوحاً ويبعث على الاعتقاد بأنّ الحكومة ستولد قريباً، خلافاً لتشاؤم الكثيرين الذين يذهب بعضهم الى الحديث عن تأخّر إنجاز الاستحقاق الحكومي حتى ما بعد الصيف. فالحراك الديبلوماسي الجاري حالياً إنما يعكس وصول المجتمعين العربي والدولي الى اقتناع، بأنّ مسيرة انهيار لبنان بلغت مستوى خطيراً، بات ينبغي لجمها، لأنّ الجميع متفقون على حدود اللعبة التي تسير فيها اوضاع لبنان، وهي ان لا يبلغ لبنان الانهيار الشامل، لئلا تتضرّر مصالح الجميع في الداخل والخارج، سواءً كانوا مسهّلين للتأليف او معطّلين له.