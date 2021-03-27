روسيا اليوم

لبنان.. الحكومة تعلن العثور على "مواد نووية خطيرة" في البلاد وتدعو لتعامل عاجل معها

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الجمعة، إن شركة كومبيليفت الألمانية عثرت على مواد كيميائية خطيرة في منشآت نفطية في معمل الزهراني للطاقة بجنوب البلاد.

ونقل بيان صادر عن مجلس الدفاع الأعلى في البلاد عن دياب قوله إن هيئة الطاقة النووية اللبنانية راجعت تقرير الشركة الألمانية، ووجدت أن المواد هي مواد نووية خطيرة. وقال دياب في البيان "هذا أمر يحتاج للمناقشة الآن ويجب التعامل معه على وجه السرعة." وكان انفجار هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020 ناتج عن تخزين مواد كيميائية شديدة الخطورة في المرفأ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف وتدمير آلاف المباني السكنية.