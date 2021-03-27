الوكالة الوطنية للإعلام

شركات الاسمنت وعدت وزير الصناعة بتسليم الترابة الاثنين بالسعر الرسمي

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله اجتماعا قبل ظهر اليوم، مع أصحاب وممثلي شركات الاسمنت. وأعرب أمامهم عن "إصراره الشديد على أن تعاود هذه المصانع فتح أبوابها واستئناف العمل والإنتاج بدءا من الاثنين المقبل، وتسليم الترابة بالسعر الرسمي خلال المهلة الإدارية الممنوحة لمدة شهر". وقد وعد ممثلو الشركات بالامتثال لاصرار الوزير الذي أوضح لهم أنه "سيتم درس السعر مع وزارة الاقتصاد والتجارة والمعنيين بالملف".

وكالة الأناضول

تركيا تعلن استعدادها للمساعدة في تعويم السفينة بقناة السويس

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، الجمعة، استعداد بلاده لتقديم المساعدة، في إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

جاء ذلك خلال مشاركة إسماعيل أوغلو في برنامج على قناة " NTV" المحلية، الجمعة.

وقال إن قناة السويس من الممرات اللوجستية المهمة.

وأضاف: "لا توجد حركة عبور منذ يومين، حتى أن هناك سفن تغير مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح".

وأكد الوزير امتلاك تركيا سفينة قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة مثل إعادة التعويم.

وأردف بالقول: "الحادث يؤثر على التجارة العالمية، ولدينا أسطول قوي وماهر للغاية، وعرضنا تقديم المساعدة، وإذا تلقينا ردا إيجابيا سنقدم المساعدة. سفينة نانا هاتون التي نمتلكها واحدة من السفن المعدودة في العالم التي تنفذ مثل هذه العمليات الكبيرة".وأوضح أن السفينة تشرف على العمليات في مضيق البوسفور، وأنها جاهزة للتحرك.وردا على سؤال حول كيفية المساعدة التي يمكن أن تقدمها "نانا هاتون" للأعمال الجارية في القناة، قال قره إسماعيل أوغلو: "أعتقد أنها ستقدم مساهمة كبيرة في إعادة تعويم السفينة وفتح حركة مرور في قناة السويس، في حال الحاجة إليها، فسنقوم كل ما بوسعنا".وصباح الثلاثاء، تعرضت سفينة حاويات عملاقة مسجلة في بنما، لعاصفة رملية بينما كان تعبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب، في طريقها من الصين إلى ميناء روتردام" الهولندي .وأدت العاصفة إلى جنوح السفينة ما أدى إلى إغلاق الممر المائي في القناة، وتعطيل حركة عشرات السفن في الاتجاهين.​​​​​​​

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الهند ترد على نصيحة السعودية لها باستخدام مخزوناتها من النفط "المنخفض الثمن"

رد وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، اليوم الجمعة، على نصيحة نظيره السعودي بخفض مخزونات النفط للتعامل مع ارتفاع أسعار الخام الحالية.

ونقلت "رويترز" عن الوزير الهندي، قوله: "لا أتفق بأدب مع ذلك النوع من التصريحات. بالتأكيد الهند لديها استراتيجيتها الخاصة، متى وكيف تستخدم مخزوناتها، ونحن مدركون لمصالحنا".

وفي ظل تضرر الهند بشدة من ارتفاع أسعار النفط، دعا برادان مرارا منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، لتخفيف قيود الإمدادات.

وألقى باللوم على خفض سعودي طوعي للإنتاج لمساهمته في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وكانت "أوبك+" قد قررت، في هذا الشهر، تمديد معظم التخفيضات إلى أبريل/نيسان المقبل.

وردا على طلب برادان، اقترح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تلجأ الهند إلى احتياطياتها الاستراتيجية الممتلئة بالنفط "المنخفض الثمن" الذي تم شراؤه في العام الماضي.