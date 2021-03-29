نداء الوطن 22 /3 /2021

قنديل بحر روبوتي لحماية المرجان

طوّر علماء بريطانيون روبوتاً على شكل قنديل بحر، لا يحاكي طريقة سباحة هذا الحيوان فحسب، بل قوامه الناعم أيضاً حتى يتمكن من استكشاف الشعاب المرجانية من دون الإضرار بها. ويحاكي الروبوت الصغير طريقة تحرك أكثر السباحين الموجودين في الطبيعة كفاءة مثل قنديل البحر الأزرق" وفقاً لعلماء من جامعتي ساوثهامبتون (جنوب انكلترا) وادنبره (اسكتلندا).

الجمهورية 27 /3 /2021

كوبا تطوّر لقاحاً لكورونا اسمه عبد الله

طوّرت كوبا لقاحاً جديداً ضد كورونا أطلقت عليه اسم عبد الله (Abdala) وحصل على موافقة المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية، بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة من تجارب خضع لها وأكدت فعاليته، وعبد الله هو ثاني لقاح تطوّره كوبا بعد Soberana 02 الذي بدأ توزيعه بعد أن خضع لتجاربه أكثر من 44 ألف متطوّع.