الوكالة الوطنية للإعلام

مكتب وزير الصحة صحح ما نقل عنه في حديثه للLBC بشأن اللقاحين الروسي والصيني

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بياناً أوضح فيه أن "وزارة الصحة أعطت إذن الاستخدام الطارئ للقاحين الروسي والصيني بعد مراجعة الملفات العلمية العائدة لهما، وذلك بهدف شرائهما بعقد مباشر مع المصنع أو الشركة المنتجة بتمويل من الموازنة العامة أو بطريقة غير مباشرة عبر القطاع الخاص، بدليل أن إحدى الشركات الخاصة قد استوردت كمية من لقاح سبوتنيك قبل يومين في سياق المبادرات الخاصة، كما أن الوزارة في انتظار هبة من اللقاح الصيني قريبا، إضافة إلى أن عددا من الشركات الخاصة يستكمل المحادثات لاستيراد هذا اللقاح".

وكالة الأناضول

الأردن يرفع حالة التأهب بالعقبة جراء أزمة "السويس"

رفعت الهيئة البحرية الأردنية، حالة التأهب في موانئ العقبة (جنوب المملكة)، مع توقعاتها برسو عدد كبير من السفن، في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس المصرية، منذ الثلاثاء الماضي. وقال مدير عام الهيئة محمد سلمان في تصريح صحفي، إن "الهيئة وضعت خطة متكاملة لتفويج السفن القادمة من قناة السويس، في حال تعويم الباخرة الجانحة وفتح القناة". وذكر سلمان بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الهيئة "تتوقع تدفق أكثر من 13 سفينة، ستأتي مرة واحدة الى موانئ العقبة، محملة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة مصر في حل أزمة قناة السويس

أعلن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، أن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لمصر في مواجهة أزمة قناة السويس. وقال السفير لوكالة سبوتنيك: "نعول على أن تتم معالجة هذه المشكلة في أقرب وقت، وأن عمل القناة سيتواصل. وبالطبع، نحن على استعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة من طرفنا لأصدقائنا المصريين".

وأشار السفير إلى أن روسيا قلقة جدا إزاء الأحداث في قناة السويس التي يعد ممراً مائياً عالمياً هاماً. وكشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق من، عن توجيه جديد من الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن عملية تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس.