الجزيرة - السعودية

ولي العهد بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع عدد من الزعماء

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً أمس بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة إنتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية، كما جرى استعراض أهمية المبادرة في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة. وقد بارك سمو أمير الكويت من جهته الجهود المبذولة من سمو ولي العهد وتقديره للمبادرة واستعداد الكويت في العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

الدستور الأردنية - الأردن

خادم الحرمين الشريفين يوجه مساعدات طبية للأردن

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، مركز الملك سلمان للإغاثة بالمساهمة بسد النقص من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية، سيقوم المركز بدعم وزارة الصحة بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، إضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.