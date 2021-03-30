الديار/ دوللي بشعلاني

أوضحت أنّ البعض ينادي في الداخل والخارج بضرورة تفعيل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسّان دياب، في ظلّ جمود مسار التأليف الحكومي، وما يُعانيه لبنان من أزمات تتفاقم يوماً بعد يوم من دون أي معالجة أو محاولة لوقف الانهيار، والانحدار السريع والمتدهور للوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي. ويُطالبونها بعقد الجلسات واتخاذ القرارات رغم إعلان دياب عن رفضه تعويم حكومته بعد أن عملت السياسة على إفشال عملها. ولكن يبدو أنّه من الصعب تفعيل حكومة دياب كون هذا الأمر يحتاج إلى "تعديل الدستور".

نداء الوطن/ كلير شكر

أكّدت أنه يمكن القول إنّ أحوال التيار الكهربائي تسير في لبنان على قاعدة "سرّ فعين الله ترعاك". كلّ شيء متروك لقدره. الجميع يدور في حلقة مقفلة من دون أي حلول باليد. فقط هو التهديد بالعتمة. ووحدها العناية الإلهية هي التي تحمي اللبنانيين من الظلام. وقالت بداية لا بدّ من الإشارة إلى استقرار رأي مجلس النواب على إقرار "سلفة ترقيعة" قيمتها 200 مليون دولار، أو 300 مليار ليرة، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان وسط خلاف بين مكوناته ظهّرته نقاشات اللجان المشتركة، فاعترض كلّ من "اللقاء الديموقراطي" و"كتلة القوات" لكون هذه السلفة ستُسحب من الاحيتاطي الإلزامي، وأيدتها الكتل الأخرى، فيما اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري "بين أن يقول الناس إن المجلس النيابي عتّم البلد أو أعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني". يعني أنّ العتمة الشاملة تأجلت لحوالى ثلاثة أشهر اذا ما اعتمدت مؤسسة كهرباء لبنان تقنيناً قاسياً يسمح لها بالصرف من هذه السلفة، وإذا ما افترضنا أن مصرف لبنان سيوافق على تحويل الـ 300 مليار ليرة إلى 200 مليون دولار، ليتكبّد الفارق بين السعر الرسمي لصرف الدولار وسعر السوق الموازية.