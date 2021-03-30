الوكالة الوطنية للإعلام

عكر: وجهنا كتاباً إلى دياب يتضمن اقتراحاً بتعديل مرسوم تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية

صدر عن نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بيان توضيحي لـ"كل النقاش الذي جرى في عدد من وسائل الإعلام المحلية حول ملف ترسيم الحدود البحرية وبقصد إطلاع الرأي العام على تفاصيل ما يجري"، جاء فيه: "بتاريخ 18/8/2011، صدر القانون رقم 163/2011 والمتعلق بتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، حيث تنص المادة 17 منه على أن يتم تحديد دقائق تطبيقه لجهة تعيين حدود المناطق البحرية المختلفة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين. واستنادا إليه، صدر المرسوم رقم 6433 بتاريخ 1/10/2011 والذي يحدد حدود المنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، حيث يمكن مراجعة هذه الحدود وتحسينها وتعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية. وقد تم تبليغ الدوائر المختصة في الأمم المتحدة في حينه. وكان الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع كتابا رقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011.

وكالة الأناضول

أردوغان: سنضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق جداول زمنية محددة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة لها. جاء ذلك في كلمة أدلى بها عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، الإثنين. وقال أردوغان: "سنضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية الاقتصادية والقضائية وفق الجداول الزمنية المحددة". وأضاف أن بلاده ستواصل المضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة عبر بنيتها التحتية القوية وقدراتها الإنتاجية المتزايدة ومواردها البشرية النشطة واقتصادها المقاوم للصدمات. وشدد على ضرورة مشاركة جميع الأطياف والشرائح في إعداد الدستور الجديد لتركيا. وأشار أردوغان إلى أن الدستور الجديد سيتيح الفرصة لتمكين وتعزيز النظام الرئاسي القائم في البلاد. ولفت إلى أن المكتسبات التي حققتها تركيا خلال السنوات الماضية، عائدة إلى مدى تمسكها بمبدأ التغيير والإصلاح. وتابع قائلا: "إعداد دستور جديد للبلاد سيكون من أهم الحزم الإصلاحية، لأن الدستور الجديد الذي نعد به شعبنا سيركز على إعلاء شأن الإنسان، فالدساتير الماضية التي أُعدّت في ظل الانقلابات لم تلب طموحات مواطنينا". وأكد أن الدستور الجديد سيعكس تطلعات جميع مواطني الجمهورية التركية البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرتان روسيتان مضادتان للغواصات تحلقان لمدة 11 ساعة فوق بحر بارنتس والمحيط الأطلنطي

قامت طائرتان روسيتان من طراز "تو-142" بالتحليق، اليوم الاثنين، فوق مياه بحر بارنتس وبحر الشمال والجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلنطي، ترافقهما مقاتلات روسية من طراز سو-33. وجاء في بيان الأسطول الشمالي: "قامت طائرتان مضادتان للغواصات من الطائرات البعيدة المدى من طراز "تو-142"، تابعتان للأسطول الشمالي برحلة مخططة فوق منطقة المياه في بحر الشمال وفي شمال شرق المحيط الأطلنطي". وأشار البيان إلى أن الطائرتين حلقتا فوق بحر بارنتس وبحر النرويج وبحر الشمال، وقد قامت مقاتلات من طراز "سو-33" بمرافقتهما في بداية رحلتهما، التي استغرقت 11 ساعة. وأضاف البيان: "وخلال رحلة الطائرتين المضادتين للغواصات فوق بحر النرويج، حلقت مقاتلتان من طراز "إف-16" تابعتان للقوات الجوية النرويجية بهدف مرافقتهما. بالإضافة إلى ذلك، قامت مقاتلتان من طراز "تايفون" تابعتان للقوات الجوية البريطانية بمرافقة الطائرتين فوق بحر الشمال".