ما يستطيع بايدن فعله لليبيا - بين فيشمان – 26/3/2021

قال: أدّى الهدوء في العمليات العسكرية في ليبيا إلى السماح للأمم المتحدة بالتدخل وإعادة إطلاق العملية السياسية. على الولايات المتحدة أن تكون حاضرة ومستعدة لأخذ زمام المبادرة إذا توقف التقدم في قضايا مثل تعزيز الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في الوقت المحدد، ومعالجة التجاوز العسكري الروسي المقلق.

في الذكرى 65 للاستقلال، الثورة التونسية ومهمة استكمال الاستقلال - 26/3/2021

تمر على البلاد اليوم الذكرى الخامسة والستين على استقلالها. ولا تخلو الساحة السياسية من سؤال كبير عن حقيقة استقلال البلاد بوجود تيار يشكك في حقيقته ويبني سرديته على أن الثورة ستنجز الاستقلال الفعلي. بعد عشر سنوات من الثورة، يبدو الموقف من الاستقلال، من هنا وهناك، يتجه نحو التنسيب والتعديل. وتبدو فكرة القبول بحدود ذلك الاستقلال قاسما مشتركا بين التيارين، تيار تمجيد الاستقلال ودولته الأولى تحت ضغط القوى الجديدة الصاعدة، وتيار إنكار الاستقلال تحت ضغط مقاومة القوى المنتسبة إلى القديم وضرورة التحلي بالواقعية السياسية وضرورة القبول بفكرة "تواصل الدولة". بعد عشر سنوات من الثورة تبدو مختلف القوى السياسية متحلقة أكثر فأكثر حول القبول بفكرة الاستقلال. ففي أول جلسة نيابية في ذكرى الاستقلال وقفت جميع الكتل النيابية وبدون استثناء تقرأ الفاتحة على شهداء الحركة الوطنية الذين مهدوا للاستقلال.