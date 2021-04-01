TL

الأنظار على مبادرة الرئيس بري الذي يسعى لإنجاحها من خلال صيغة الـ3- 8 وبذلك يرفع عدد وزراء الحكومة إلى أكثر من عشرين كما يريد الرئيس عون فيما لا يحصل أي فريق على الثلث المعطل كما يصر الرئيس الحريري.

المنار

لسنا في موقع اليأس رغم العقبات، حسم السيد نصر الله، فهناك جهود جادة وجماعية للتعاون من أجل تشكيل الحكومة اللبنانية والعمل على تذليل ما تبقى من عقبات، والجميع يعلم أن البلد استنفد وقته وحاله وروحه، ويجب أن نضع كل انتظاراتنا جانباً لإنهاء هذا الوضع – أكد السيد .

nbn

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أن الكل يجمع أن المدخل الذي يضع الأمور على طريق الحل في لبنان هو تشكيل حكومة كاشفاً عن جهود جادة من أكثر من جهة للتعاون لتذليل العقبات.

mtv

محاولة أخيرة من الرئيس بري للوصول بمبادرته إلى خواتيمها. والأمر الثاني ما رشح من جو فرنسي عن رغبة في تصعيد الموقف إذا لم يستجب المسؤولون اللبنانيون ولم يشكلوا حكومة بأسرع وقت ممكن.

NTV

عرض على الرئيس ميشال عون صيغة الحكومة المكونة من أربعة وعشرين وزيراً، بحيث يكون لكل تحالف ثمانية وزراء حتى لا يكون لأي جهة ثلث معطل فأجابه عون إنه لن يكون هناك ثلث معطل.

OTV

الأنظار نحو قضية إنفجار المرفأ، وسط معطيات عن قرب الانتهاء من التحقيقات مع الموقوفين، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من إجراءات أو قرارات. غير أن البداية من التدقيق الجنائي.

LBC

ترأس عصراً رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً في السراي حضره الوزراء المعنيون، لمناقشة ترشيد الدعم، ومعها تفاصيل البطاقة التمويلية التي ستمنح لحوالى 800 ألف أسرة تعتبر من الأكثر فقراً، على أن ترسل الخطة، في حال التوافق عليها الى مجلس النواب لإقرارها.

الميادين

تسلم الرئيس الإسرائيلي، ​رؤوفين ريفلين​، النتائج النهائية الرسمية لانتخابات ​الكنيست​2021، من رئيس لجنة ​الانتخابات​ المركزية والمديرة العامة للجنة وأعضاء ​رئاسة​ اللجنة.

الجزيرة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

العربية

أعلن ​وزير الخارجية​ الإيطالي لويجي دي مايو طرد موظفَين في ​السفارة الروسية​ على خلفية قضية ​التجسس​. على الأثر، أفادت وكالة "إنترفاكس" بأن ​روسيا​ سترد بالمثل على طرد ​إيطاليا​ دبلوماسيين روسيين.