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لبنان الحر
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في لبنان مارتن لونغدين، وجرى البحث في التطوّرات العامّة في البلاد.
صوت لبنان
أصدر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، قراراً ألغى فيه "فحص الـ PCR الخاص بـ "كوفيد 19"، عند الإنتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح.
radio orient
شدّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، على أنّ "الكثيرين ممَّن حملوا راية فلسطين، بدّلهم مال البترول والتحوّلات السياسيّة وطمع المناصب، بالإضافة إلى اليأس أو الإحباط الشخصي".
اذاعة النور
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "الأرض لا تعيدها وتحررها القرارات والبيانات والإملاءات والرهانات فالتجربة في لبنان وفلسطين علمتنا ان الارادة الحرة والدماء الزكية ووحدة الموقف تعيد الحق وتزهق الباطل وتبني وطن الحرية والأحرار وتضع حدا للطغيان وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني بقيامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس، فالتاريخ يكتب بالحبر القاني بدماء الشهداء وعلى صفحات المجد والعنفوان والصمود".
صوت المدى
اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، أن "ثمة اعتداء ورقيا سوريا على حقوق لبنان". وإذ رأى أن "الترسيم السوري يتعارض مع الترسيم اللبناني"، اكد أن "الخط السوري المرسوم يصيب البلوك 1 و2"، وأشار إلى أن "الترسيم السوري لا يعتمد اي اسس منطقية أو علمية لترسيم الحدود البحرية بين الدول".