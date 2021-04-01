لبنان الحر

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، القائم بالأعمال في ​السفارة البريطانية​ في ​لبنان​ مارتن لونغدين، وجرى البحث في التطوّرات العامّة في البلاد.

صوت لبنان

أصدر ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، قراراً ألغى فيه "فحص الـ PCR الخاص بـ "​كوفيد 19​"، عند الإنتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح.

radio orient

شدّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​، على أنّ "الكثيرين ممَّن حملوا راية ​فلسطين​، بدّلهم مال البترول والتحوّلات السياسيّة وطمع المناصب، بالإضافة إلى اليأس أو الإحباط الشخصي".

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أن "الأرض لا تعيدها وتحررها القرارات والبيانات والإملاءات والرهانات فالتجربة في ​لبنان​ وفلسطين علمتنا ان الارادة الحرة والدماء الزكية ووحدة الموقف تعيد الحق وتزهق الباطل وتبني وطن الحرية و​الأحرار​ وتضع حدا للطغيان وتعيد الأمل للشعب الفلسطيني بقيامة دولته على أرضه وعاصمتها ​القدس​، فالتاريخ يكتب بالحبر القاني بدماء الشهداء وعلى صفحات المجد والعنفوان والصمود".

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​سيزار أبي خليل​، أن "ثمة اعتداء ورقيا ​سوريا​ على حقوق لبنان". وإذ رأى أن "الترسيم السوري يتعارض مع الترسيم اللبناني"، اكد أن "الخط السوري المرسوم يصيب البلوك 1 و2"، وأشار إلى أن "الترسيم السوري لا يعتمد اي اسس منطقية أو علمية ل​ترسيم الحدود​ البحرية بين الدول".