قالت مصادر سياسية أن نتنياهو أبدى استعداده أمس لدراسة فكرة الترشح لمنصب الرئيس الاسرائيلي مكان رفلين في تموز المقبل، مضيفة أنه من شأن موافقة نتنياهو على الترشح للرئاسة أن يحل الازمة السياسية، فهي تضمن له حصانة من المحاكمة وخروج من الحلبة الحزبية بأقصى حد من الاحترام.

دلت مراجعة لنتائج الانتخابات النهائية الرسمية التي نشرت أمس الاربعاء وتسلمها رئيس الدولة رؤوبين رفلين، على ان الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو خسر 285 ألف صوت بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، وأن الاحزاب العربية خسرت أكثر من 200 ألف صوت، وأن نتنياهو حصل على أكثر من 21 ألف صوت من العرب.

كشفت دراسة جديدة في وزاراة الصحة الاسرائيلية، ان عمليات خطف الاطفال من العائلات اليمنية التي هاجرت إلى اسرائيل مطلع خمسينات القرن الماضي "جريمة شاملة شارك فيها ليس فقط موظفو الوكالة اليهودية والوزارات، بل أيضاً الاطباء في المستشفيات.

أعلنت وزارة الامن الاسرائيلية أنها ستجرى تحقيقاً حول تعرف الشركة الاسرائيلية التي وقعت على اتفاقية من وراء ظهرها مع شركة صينية حكومية لبناء منشأة صناعية للطائرات المدنية.