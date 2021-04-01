حذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من سقوط الانتخابات في نظر الشعب معرباً عن قلقه من تراجع إقبال الإيرانيين على صناديق الاقتراع وذلك قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق الرئاسي لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

تناقش روسيا والصين وإيران "خريطة طريق" وجدول زمني لإحياء "الاتفاق النووي" وقال وزير الخارجية الصيني أن بلاده أرسلت مسؤولين إلى موسكو، لكي يناقشوا مع روسيا وإيران خريطة الطريق والجدول الزمني لإحياء الاتفاق النووي.

أفادة رويترز نقلاً عن المسؤولين غربيين أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق النووي.

توقّع مسؤول أميركي كبير وصول ما يربو على مليون مهاجر إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك هذا العام، في مؤشر على التحدي الإنساني المتزايد للرئيس جو بايدن على الحدود الجنوبية الغربية.

تسلمت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول قيادة القوة البحرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش".

رفع شرطيان تابعان لعناصر حماية مبنى الكابيتول دعوى قضائية بحق الرئيس السابق دونالد ترامب يحمّلانه فيها مسؤولية اقتحام الكابيتول.

أعلنت السلطات الأندونيسية أمس، أنها قتلت شابة مسلحة اقتحمت المقر العام للشرطة الأندونيسية في جاكرتا، مشيرة إلى أنها موالية لتنظيم "داعش" استناداً إلى منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الهجوم.

أعلنت إيطاليا أمس، طرد موظفين في السفارة الروسية غداة ضبط عسكري إيطالي وهو يسلم ضابطاً روسياً وثائق سرية مقابل مبلغ من المال.