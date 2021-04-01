قال مسؤول عراقي أن الولايات المتحدة وافقت على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة لمدة أربعة أشهر.

دفع السودان مبلغ 335 مليون دولار متفق عليه كتعويضات لعائلات ضحايا هجمات سابقة ضد الولايات المتحدة ضمن اتفاق لسحب اسم البلد العربي الإفريقي من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

بعثت الحكومة اليمنية بتقرير إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيه بالوقوف ضد الإرهاب المنظم الذي يمارسه الحوثيون.

تُوّجت المباحثات الرسمية التي عقدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي الزائر مصطفى الكاظمي، بالتوقيع على 5 اتفاقيات بين البلدين في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من خطر تقسيم سوريا في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع "النزاعات الانفصالية" في إشارة إلى الأكراد في شمال شرقي سوريا.

أكدت تركيا أهمية تحقيق حل دائم ومستدام يقوم على حماية أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

أطلقت القوات الموالية للسلطات في غرب ليبيا سراح 120 عنصراً من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خلفية حفتر، جرى أسرهم قبل عامين غرب طرابلس.