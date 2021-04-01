الجمهورية/ راكيل عتيّق

قالت إنّ كلفة النزوح السوري إلى لبنان بلغت نحو 46 مليار دولار، بعد عقدٍ على اندلاع الأزمة السورية، مقابل دعم دولي لم يتخطَّ الـ8.7 مليارات دولار. وفي الموازاة، يُستهلك احتياطي مصرف لبنان لدعم السلع والمواد النفطية والغذائية الأساسية، والتي يستفيد منها كلّ مقيم في لبنان، بدءاً من ربطة الخبز، بحيث تذهب أموال المودعين واللبنانيين من خلال سياسة الدعم إلى النازحين السوريين أسوةً بالمواطنين، من دون اتخاذ الدولة اللبنانية أو المنظمات الدولية المعنية أي إجراء تجاه هذه المسألة، في حين أنّ ترشيد الدعم لبعض السلع لو حصل قبل سنوات وحُصر باللبنانيين لكان أمكن الاستمرار فيه لمدّة أطول. وأضافت أنّه ورغم ذلك تعوّل مصادر وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية على زيارته الأخيرة لدمشق حيث التقى عدداً من الوزراء السوريين، وعلى التزام الجانب السوري التعاون المطلق مع الجانب اللبناني في تأمين التحفيزات والتسهيلات المطلوبة كافةً لعودة النازحين.

الأخبار/ ليا القزي

تحت عنوان: "جورج عبدالله: لن أتنازل عن موقفي ولا تفاوضوا على براءتي" كتبت :القزي": زيارة الوزيرة ماري كلود نجم واللواء عبّاس إبراهيم لباريس، ولقاؤهما مسؤولين فرنسيين لبحث قضية المناضل جورج إبراهيم عبد الله، أعاد تحريك المياه الراكدة ورفع منسوب الأمل باقتراب إطلاق سراحه. "المفاوضات مُتقدمة"، تقول مصادر مُتابعة، من دون أن تُبالغ بالإيجابية، لأنّ فرنسا ما زالت تشترط اعتذار عبدالله عن ماضيه، فيما هو يرفض مبدأ البحث في أصل موقفه السياسي من نضاله ومن حاضره. وأضافت أنّ جورج عبدالله غير مُتهم بتنفيذ أي عملية ضدّ مواطنين فرنسيين، ولكن لأنّ نضاله كان بوجه قوى الهيمنة والاستعمار ودفاعاً عن الشعوب، ستبقى "جريمته" غير مغفورة لدى "ورثتهم".

نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت موضوع الملف الحكومي وقالت: لم تمضِ ساعات معدودة على تأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون لقناة "الجديد" بأنّه مصرّ على تسليم "بلد أفضل من الّذي استلمته"، مبدياً خشيته من أن تكون "الكلفة مرتفعة جدّاً، وربما الفوضى قبل ذلك"، حتى لفت الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى "جهود جادّة وجماعيّة لتذليل بقية العقبات الحكوميّة، لأنّ الجميع عليه أن يعلم أنّ البلد استنزف كل ما فيه. وأضافت أنّ الإدارة الفرنسية على لسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان اتهمت "القوى السياسية اللبنانية ككل، في تحمّل المسؤولية عن هذا المأزق". كذلك قالت إنّ المبادرة التي لم ينطلق بها بعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي "فصّلها" رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، هي القاعدة المتاحة راهناً لإعادة تنشيط المشاورات الحكومية ووصل ما انقطع على أمل التوصّل إلى تفاهم يساهم في ولادة حكومة قادرة على وضع حدّ للانهيار الحاصل. ويتردد أنّ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أبدى ليونةً إزاء هذا الطرح بعد ممانعة استمرت أشهراً كان خلالها يرفض أي صيغة توسّعية.