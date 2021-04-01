الوكالة الوطنية للإعلام

استقبل وزني الاسمر وجمعية الاعلاميين الاقتصاديين:الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمنة لعام 2021 والمنصة حل مؤقت لا يعالج أزمة الليرة.

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر. وقد تم التباحث في موازنة الضمان الاجتماعي ومعالجة قضية مصالح المياه وعائدات الجباية والتعويضات المتأخرة والسلفات المستحقة لمؤسسة مياه البقاع. وأكد الاجتماع ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمياه لحل الأمور العالقة وفقا للأصول المالية والإدارية. كما اجتمع وزني بوفد من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس وتمت مناقشة الأمور المالية والاقتصادية كافة وضرورة تشكيل حكومة جديدة لمعالجة الأزمة المالية.

وأكد وزني خلال الاجتماع أن موضوع الرواتب والأجور للقطاع العام مؤمن لعام 2021. أما بشأن المنصة الالكترونية التي أطلقها مصرف لبنان، أشار الوزير وزني إلى أنها "حل مؤقت لا يعالج أزمة الليرة في لبنان وإنما الحل الدائم يكون من خلال تفعيل دور الحكومة وما يترافق معها من إصلاحات.

وكالة الأناضول

لقاح تركي مضاد لكورونا يدخل قائمة "الصحة العالمية" للقاحات

أعلنت تركيا، دخول لقاح مطور محلياً لمكافحة فيروس كورونا من قبل أساتذة جامعيين، قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات. وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، فإن اللقاح المُصنع محلياً، في إطار مشروع عمل مشترك بين جامعة "الشرق الأوسط التقنية" وجامعة "بيلكنت"، اجتاز جميع المراحل المخبرية بنجاح. وقال البيان، إن اللقاح التركي يتميز بأنه يحارب كورونا، عبر تقنية الجزئيات المشابهة للفيروسات (VLP)، والتي تم قبولها كطريقة لقاح مبتكرة في جميع أنحاء العالم. وأشار البيان إلى استمرار الوزارة في تقديم الدعم للمؤسسات البحثية الوطنية، بالإضافة إلى 17 مشروعا علميا آخر، بهدف تنسيق الجهود لتطوير لقاح يقضي على الوباء المستمر منذ العام الماضي.