الديار 25-3-2021

رونالدو يضع شرطاً للعودة إلى ريال مدريد

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس شرطاً وحيداً من أجل العودة لريال مدريد في الصيف المقبل. وارتبط اسم رونالدو مؤخراً بالعودة لريال مدريد بعد 3 سنوات من رحيله إلى يوفنتوس وذلك بعد أن فشل في قيادة البيانكونيري لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

كاسانو: رونالدو لا يفكر سوى في أهدافه وأرقامه القياسية

يعتقد الإيطالي أنطونيو كاسانو مهاجم ريال مدريد وميلان وانتر السابق أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يركز أكثر على الجوائز الشخصية بدلاً من مساعدة البيانكونيري على الخروج من أزمته.

الديار29-3-2021

كومان يحدد أولى ضحايا برشلونه في الصيف

استقر الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة على رحيل أحد لاعبي الفريق الكاتالوني خلال الميركاتو الصيفي ووفقاً لصحيفة "موندو ديبور تيفو" الإسبانية فإن برشلونة سيعرض الظهير الأيسر جونيور فيربو للبيع في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هاري كين يثير الشكوك حول مستقبله مع توتنهام

قرر هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير تأجيل البت في مستقبله مع فريقه إلى ما بعد المشاركة في اليورو هذا الصيف برفقة المنتخب الإنكليزي .

إجماع في برشلونة على مصير ديمبلي

يبدو أن عثمان ديمبلي بدأ يجني ثمار تألقه في الفترة الأخيرة حيث يرى الجميع في برشلونة بضرورة تجديد تعاقده الذي ينتهي في 2022.

الجمهورية 29-3-2021

ألمانيا وإيطاليا وإنكلترا وفرنسا تتصدر تصفيات المونديال

اعتلى المنتخب الألماني صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 بفوزه على مضيفه الروماني بهدف من دون رد.

في بوخارست ضمن منافسات المرحلة الثانية مخففاً الضغط عن كاهل مدربه يواكيم لوف الذي سيغادر منصبه بعد نهاية كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي إلى شهر حزيران المقبل.

نداء الوطن 30-3-2021

دورة ميامي :فوز مدفيديف وخروج كينيين

تأهلت اليابانية ناومي اوساكا والروسي دانييل مدفيديف الى ثمن نهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب لكن ان كان عبور الأولى من دون ان تلعب بسبب انسحاب منافستها فان الثاني واجه تشنجات وحرارة عالية وخصما صعبا .

نداء الوطن 31-3-2021

رافينا يعود الى البرازيل

عاد الجناح السابق لبايرون ميونخ الألماني لكرة القدم البرازيلي رافينا الى دوري بلاده بعد 8 اشهر من رحيله عن صفوف فلامنغو للالتحاق بنادي اولمبياكوس اليوناني عبر بوابة غريميو بورتو اليغري بعدما وقع عقدا معه كلاعب حر حتى نهاية الموسم الحالي.