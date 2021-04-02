TL

في مسلسل الانهيارات التي تشهدها البلاد لا يزال قطاع الكهرباء في الطليعة إذ توقف اليوم معمل دير عمار الذي يغذي طرابلس والشمال وغيرهما نتيجة نضوب مادة المازوت وذلك بعد ثلاثة أيام من تعثر معمل الزهراني للأسباب عينها ليتوسع بذلك نطاق العتمة وتتحول ساعات التقنين الى أيام وربما أكثر.

المنار

وشهد شاهد من العراق على تدحرج لبنان – المعلق على رجاء استخراج نفطه – نحو العتمة الشاملة.. وما اقواها صدفة تستعجل المضي بالعروض النفطية العراقية أن يخرج معمل دير عمار الكهربائي من الخدمة بعد معمل الزهراني تزامناً مع زيارة وزير الصحة العراقي حسن التميمي مكلفاً من حكومته لبحث التعاون وتبادل الخبرات مع لبنان مقابل النفط.

nbn

بانتظار جواب يشفي صدور اللبنانيين تتواصل الإتصالات تحت الأضواء وخلف الكواليس ومحورها الرئيس نبيه بري الذي يبذل جهودا لبلورة أفكاره وتحويلها إلى مبادرة كاملة. أما مقومات نجاح هذاالحراك فيتطلب تجاوبا من القوى السياسية الواجب عليها بعض التواضع والإنتباه إلى أن لبنان لا يتحمل ترف إهدار الوقت في ظل الانهيار الحاصل.

mtv

ازدادت الأمور ضبابية بسفر الرئيس الحريري الى الإمارات، رغم أن أوساط بيت الوسط أكدت ان زيارته قصيرة وهو يحمل هاتفه الشخصي، ومستعد للعودة سريعا إذا حصل أي تقدم على صعيد مساعي التشكيل، لكنها وإذ رفضت استغلال الرحلة سياسيا من قبل بعبدا، اضافت بأن ما حصل على خط التشكيل لا يتجاوز الإطار الكلامي.

NTV

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أنّ وزارة الصحة تبذل الجهود المطلوبة لتأمين اللقاح، لكن كما قال وزير الصحة، فإن عدد اللقاحات التي يصل بموجب الإتفاقيات قليل. إن الأزمات الكبيرة التي واجهها لبنان منذ عام أكان في مكافحة وباء كورونا أو المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية لم يعرفها أي بلد آخر. يبقى تأليف الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي المفتاح لحل هذه الأزمات. لذلك أتمنى على جميع المعنيين الإسراع بتأليف الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات”.

OTV

مع ضخ أجواء أقرب الى الإيجابية في التأليف كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد أصبح في دولة الإمارات العربية المتحدة ما دفع مصادر التيار إلى "توزيع" معلومات تنطوي على "آلام الغربة" والدموع على المطارات.. وبأن الحريري أقلع إلى الخارج عندما انطلق قطار المبادرة من بعبدا وسرعان ما رد بيت الوسط بأن الرئيس المكلف يحمل هاتفه في جيبه.. فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به للعودة "حق العودة"، لم يعد هو العقدة إنما الإعلان الصريح من قصر بعبدا وتوابعه بالتنازل الفعلي عن الثلث وبنزع مفردات تتخفى وراء الدستور لتبرير التعطيل فمن هو الطرف الثالث الذي سيقود القصر الى التوقيع على النهاية السعيدة؟

LBC

غدا الجمعة العظيمة بعد غد سبت النور الأحد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، الاثنين اثنين الفصح، إذا قبل الثلاثاء، لا أحد سيتصل بأحد، ولا يرجح أن يرن هاتف أحد لدعوته إلى العودة لأن طبخة الحكومة على النار، فهل يعقل بعد انتظار شهور ألا تأتي الحماسة إلى بين صلب المسيح وقيامته ؟

الميادين

قبل ثلاثة أيام من الاستشارات التي يُجريها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتحديد رئيس الوزراء المكلف، استناداً الى نتائج إنتخابات الكنيست، نقلت وسائل إعلام أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد بأن ريفلين "يتآمر ضده" لحرمانه من تشكيل الحكومة.

الجزيرة

ترى مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية أن تغلغل إيران داخل سوريا عسكرياً واقتصادياً، بات من الصعب على إسرائيل مواجهته، خصوصاً مع ضعف نظام بشار الأسد واعتماده على الإيرانيين، بشكل كبير لا يسمح له بالطلب منهم بالخروج من البلاد.

العربية

أشارت ​وزارة الدفاع الأميركية​ إلى أنها تعمل على "إعادة تعيين مواردنا وقواتنا وفقا للأولويات والتهديدات والفرص الراهنة"، موضحةً أنها تواصل "اتباع نهج استراتيجي لتوزيع قواتنا وإجراء تعديلات بشكل روتيني لمراعاة عدد كبير من العوامل​​​​​​​".