لبنان الحر

رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة "ضرب الحبيب زبيب"، سائلاً: "كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا؟ ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان"

صوت لبنان

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون استعداده الكامل لتسهيل تطبيق الاتفاقيات بين العراق ولبنان، معربا عن أمله في التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق، كاشفاً أنه سيعاود درس إمكانية طرح هذه المبادرة من جديد، متمنياً على الوزير العراقي طرحها على القيادة العراقية.

radio orient

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ "أهمية تطوير إطار التعاون بين ​لبنان​ و​العراق​"، منوها بـ"وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته، حيث كان بين أولى الدول التي سارعت إلى تقديم المساعدة بعد انفجار مرفأ بيروت".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير النائب ​ياسين جابر، أنّ على جميع الأفرقاء خفض الشروط على مستوى ​تأليف الحكومة، مشيراً إلى أن الجميع ضد الثلث المعطل ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يقول أنه لا يريده.

صوت المدى

اعتبر رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ أن ​تأليف الحكومة​ العتيدة يشكل الباب الأساس للبدء بإجراء المعالجات المطلوبة، و"هي بالفعل جزء من سلسلة طويلة من الخطوات المهمة التي يجب ان تتم من اجل معالجة المشكلات والانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون".