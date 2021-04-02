كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تدشين إيران مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر - 2 إم» في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي. وأكدت الوكالة الدولية في تقرير، أنها تحققت من ضخ إيران سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 من أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 2 إم» في محطة نطنز تحت الأرض لتخصيب الوقود.

تعقد أطراف الاتفاق النووي (الصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، وبريطانيا) وإيران، اليوم، اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، حسب بيان لمكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. ورحبت إدارة الرئيس جو بايدن بالدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لمجموعة «5 + 1»، معتبرة أنها «خطوة إيجابية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الإعلان «يحرك الكرة إلى الأمام لتلك العودة المتبادلة إلى الامتثال» للاتفاق النووي.

أكدت الخارجية الأميركية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) والرئيس جو بايدن، لم يتخذا قراراً بعد بشأن خفض عدد القوات الأميركية في الخليج أو سحب معدات، مشددة على التزامها أمن المنطقة. جاء ذلك رداً على تقارير تحدثت عن قيام بايدن بتوجيه البنتاغون بسحب 3 بطاريات على الأقل من منظومات «باتريوت» الصاروخية للدفاع الجوي الموجودة في المنطقة وتقليص الوجود العسكري فيها.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن بعض القدرات العسكرية بما فيها حاملة الطائرات «آيزنهاور» ومنظومات رصد واستطلاع، ستُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى حول العالم.

استعاد الاتحاد الأفريقي، زمام المبادرة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، معلنا استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع، اعتبارا من يوم غد السبت، في العاصمة الكونغولية كينشاسا، إيذاناً بعودة البلدان الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، لطاولة المفاوضات، بعد أيام من التوتر والشد والجذب.

في حادث إطلاق نار جماعي هو الثالث في غضون أقل من شهر، قتل أربعة أشخاص بينهم طفل، في ولاية كاليفورنيا الأميركية مساء الأربعاء داخل مجمع للمكاتب التجارية.

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أن وحداتها نجحت في إحباط هجوم إرهابي أعد له متشدد ينتمي لتنظيم «داعش» وكان يهدف لتفجير مجمع للطاقة. وأفادت الهيئة الأمنية بأن مسلحا ينتمي لتنظيم «داعش» جهز عبوة ناسفة لتفجيرها في منشأة حساسة، فيها مستودعات للوقود، ما كان يمكن أن يلحق أضرارا فادحة.

قال مصدر قضائي، إن الشرطة الإيطالية عثرت على مجموعة من الوثائق العسكرية المصنفة سرية وسرية للغاية تعتقد أن قبطاناً في البحرية الإيطالية سلم صورة منها لمسؤول روسي مقابل أموال. واعتُقل والتر بيوت (54 عاماً) يوم الثلاثاء بمكان انتظار للسيارات في روما. وقال مصدر بالشرطة، إنه شوهد وهو يسلم معلومات إلى موظف لمكتب الملحق العسكري الروسي مقابل خمسة آلاف يورو (5900 دولار)، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

دعا الكرملين، كييف والغرب إلى «عدم القلق» حيال تحرّكات الجنود الروس عند الحدود الأوكرانية، في وقت أعربت أوكرانيا عن قلقها من احتمال حدوث تصعيد جديد في النزاع في شرق البلاد.