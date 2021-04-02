شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أن الحضور السعودي عامل استقرار كبير في المنطقة والعراق. وأشاد بتجربة السعودية في علاقاتها ببلاده «لحرصها على العراق واستقراره». وقال: «أنا على يقين تام بأن الحضور السعودي على الصعيد الاقتصادي والتعاون السياسي وتبادل وجهات النظر سيلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة واستقرار العراق.

طالبت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغترين، أمس (الخميس)، في مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية، إسرائيل، كونها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، وباحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس.

دعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي، الاتحاد الأوروبى إلى أن يمارس الدور المأمول منه في حث الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة فى أقرب وقت حمايةً لحل الدولتين الذى يُمثّل السبيل الوحيد لتحقيق أمن وسلام واستقرار المنطقة عبر تجسيد حق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه عبر إقامة دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلنت الحكومة اليونانية، أمس، أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيزور ليبيا الثلاثاء، ويعيد فتح السفارة اليونانية المغلقة منذ ستة أعوام في طرابلس.

نفذ طيران الجيش العراقي، عملية نوعية بهدف القضاء على فلول تنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين، في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

اكد التلفزيون الرسمي السعودي امس ان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية احبطت هجوما بطائرتين مسيرتين مفخختين اطلقتهما جماعة انصار الله (الحوثيون) في اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.