الأخبار/ راجانا حمية

قالت إنّ شبح الانقطاع يكبر ولم يعد الدواء الأصيل وحده الذي يختفي من الصيدليات، بل باتت البدائل في مهب الأزمة أيضاً. وأضافت أنّ الأزمة عامّة والكثير من الأدوية تنقطع كل يوم إلى حين يأذن المصرف أو التجار بالإفراج عنها. وقالت أيضاً إنّ الأسوأ فهو انقطاع الأدوية التي تصنّع محلياً، فمنذ أيام يعاني عدد من الصيدليات فقدان أدوية الحساسية التي تُستخدم كعلاج اليوم لبعض مرضى "كورونا". وأنهت قائلةً: إنّ الأزمة ليست قصّة دواء مفقود بل هي أزمة أعمق بكثير: أزمة دولة تركت صحة ناسها بأيدي التجار.

الجمهورية/ عماد مرمل

تحت عنوان: "ماذا كشف إبراهيم عن جلسة استماعه إلى باسيل؟" كتب "مرمل" سُجّل تطور لافت في ملف بواخر الطاقة، مع استماع النائب العام المالي القاضي على إبراهيم إلى وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل أمس الاول. وقال القاضي إبراهيم لـ "الجمهورية"، إنّه استمع إلى رئيس التيار الوطني الحر في إطار استكمال الإحاطة بكل جوانب ملف بواخر الكهرباء ربطاً بالإخبار المقدّم على هذا الصعيد، لافتاً الى أنّ النائب باسيل مثَل أمامه كمستمَع إليه وليس كمدعٍ عليه. وأوضح، أنّ "عدم الإعلان المسبق عن قراري بالاستماع الى باسيل فليس أمراً يتعلق به حصراً بل هو نمط أعتمده". ويؤكّد القاضي ابراهيم، أنّ ملف البواخر سيأخذ مجراه القانوني والقضائي، نافياً أن تكون هناك أي أبعاد سياسية خلف الاستماع إلى باسيل او تحريك القضية الآن. ويوضح، أنّ الجلسة مع النائب باسيل كانت مفيدة وسمحت بالإضاءة على عدد من التفاصيل والامور المتعلقة بالبواخر، وقال "يمكن أن أستمع اليه مجدداً إذا وجدت أنّ هناك ضرورة لذلك، تبعاً للمسار الذي ستتخذه القضية". ويشدّد ابراهيم على أنّه ليس معنياً بالتجاذبات والمناكفات السياسية التي تحصل خارج مكتبه، "وأنا أعمل بمنأى عن الحسابات والمصالح، إذ أنطلق فقط مما يمليه عليه ضميري وواجبي". وخيراً، أكد القاضي إبراهيم أنّه سيستمر في ملاحقة ملف البواخر حتى النهاية وبكل الجدّية المطلوبة، "ولعلّ التوقيفات التي تمّت حتى الآن تثبت أنّ لدينا التصميم على عدم التهاون في هذه القضية".

الديار / علي ضاحي

تناول موضوع الفيديو الذي نُشر للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقال: أثار الفيديو الكثير من التساؤلات حول الدوافع والاهداف، كونه سمّى حزب الله بالاسم. وتوجه إليه سائلاً عن رفضه للحياد، ومنتقداً إدخال حزب الله لبنان واللبنانيين في حروب المنطقة وهو يقرر عن الحكومة والدولة ويختصر قرار السلام والحرب مع اسرائيل بشخصه. وفي هذا السياق، تؤكد أوساط بارزة في الثنائي الشيعي أنّ موقف البطريرك الراعي ليس جديداً بالمضمون لكنه بات واضحاً أكثر بالشكل. وتؤكد الاوساط، أنّ حزب الله لا يريد اي سجال مع اي جهة، ولا سيما مع بكركي وما يمثله البطريرك من مرجعية دينية ومسيحية. واشارت الاوساط إلى أنّ الفيديو أتى كرد على الاجوبة والايضاحات الاضافية التي طلبها حزب الله، وغير التي سمعها من ممثلي بكركي خلال اجتماع اللجنة.