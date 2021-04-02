روسيا اليوم

"رويترز": الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران تعقد اجتماعا لبحث الاتفاق النووي

أفادت وكالة "رويترز" بأن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران قررت عقد اجتماع عبر الإنترنت، لبحث الاتفاق النووي. كما سيناقش الاجتماع "كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف"، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي. ونقلت "رويترز" عن مصدرين دبلوماسيين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقعة على الاتفاق. من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي "غير مقبول أبدا."

روسيا اليوم

بوتين يبحث مع محمد بن سلمان قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، بما في ذلك التعاون في مجال حماية البيئة. وأفاد الموقع الرسمي للكرملين، بأن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي بحث خلالها قضايا التعاون الثنائي، وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب السعودي. وقال الكرملين في بيان نشره إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بحثا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، حيث تم إيلاء اهتمام بآفاق التعاون في قضايا تغير المناخ العالمي وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".