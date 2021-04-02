الوكالة الوطنية للإعلام

حسن ونظيره العراقي تفقدا مستشفى الرسول الأعظم التميمي نوه بالإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ونظيره العراقي الدكتور حسن التميمي مستشفى "الرسول الأعظم"، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية الدكتور وليد خوري. وشملت الجولة زيارة مركز "بيروت للقلب" ومريض عراقي يخضع لعملية خاصة بتمييل القلب، واختتمت بلقاء موسع مع المدير العام للمستشفى الدكتور حسين شقير والمدير الطبي الدكتور حسن حمود، حضره الوفد المرافق.

وكالة الأناضول

رئيس الأركان الباكستاني في تركيا لتعزيز الروابط الدفاعية

يجري رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية نديم رضا، زيارة إلى تركيا بهدف تعزيز الروابط الدفاعية بين البلدين. والزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، تمتد بين 27 مارس/ آذار، و2 أبريل/ نيسان 2021. وبحسب بيان للسفارة الباكستانية بأنقرة، وصل الأناضول نسخة منه الخميس، عقد غولر ورضا لقاء في مقر رئاسة الأركان التركية الثلاثاء الماضي، وبحثا جملة من القضايا. وركّز الجانبان خلال اللقاء على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الجيوستراتيجي القائم، فضلًا عن القضايا الأمنية. وأكد رئيسا الأركان تصميم البلدين الشقيقين على زيادة التعاون أكثر بين قواتهما المسلحة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: روسيا تحرك جيشها على أراضيها كيفما تشاء ولن تخوض حربا ضد أوكرانيا

علق الكرملين، على التصريحات الصادرة بشأن تنقلات وتحركات الجيش الروسي وإرسال عدد من الأفواج والقطع العسكرية إلى شبه جزيرة القرم وإلى الحدود مع أوكرانيا. وجاء الرد على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الذي قال إن روسيا تنقل قواتها المسلحة داخل وضمن أراضيها بحرية ولا شأن لأحد التدخل بهذه الأمور والقضايا". وأضاف بيسكوف قائلا: "لا ينبغي أن يزعج ذلك أحدا، ولا يشكل أي خطر على أحد روسيا تتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن حدودها كيف ترى ذلك مناسبا". وشدد بيسكوف أن القوات الروسية لم تشارك بتاتا بالصراع في أوكرانيا ولن تشارك فيه.