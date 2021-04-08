Washington Institute

تذليل عقبة أخرى قبل إجراء الانتخابات العراقية

صفوان الأمين، بلال وهاب 1/4/2021

أسفر التوصل إلى حل وسط معقد اتخذه "مجلس النواب العراقي" إلى إعادة تنشيط بعض الآليات المطلوبة للانتخابات المقترحة المقرر إجراؤها في تشرين الأول، ولحل محتمل للنزاع حول الطاقة في "إقليم كردستان"، على الرغم من أن المؤسسات القانونية المتعثرة في البلاد لا تزال تعرقل عملية الإصلاح.

في 19 آذار، عدّل "مجلس النواب العراقي" القانون رقم 30 لعام 2005 الذي أنشأ "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي أعلى محكمة دستورية في البلاد. وعلى الرغم من أن القرار نابع من تسوية سياسية شائكة وفشل في حل المشاكل القانونية الأعمق في العراق، إلا أنه مع ذلك سيساعد في التغلب على عقبة خطيرة أمام إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول. وقد ظلت "المحكمة الاتحادية العليا" معطّلة منذ عام 2019 بسبب أزمة دستورية ذاتية، لكن بإمكانها الآن الوفاء بالواجب المنوط بها من خلال التصديق على نتائج الانتخابات. وقد تكون قادرة أيضاًعلى "نفض الغبار" عن قضية تتعلق بالحقوق الوطنية لإدارة النفط والغاز الطبيعي - وهو موضوع نزاع مرير بين بغداد وحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، إذا استمر العراق في تأجيل التعامل مع مشكلة الإصلاحات التي يفرضها الدستور، فقد يؤدي الوضع إلى تعقيدات سياسية وقانونية أسوأ.

جامعة بغداد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

الذكاء الاصطناعي وأسهاماته في نقل مفردات اللهجات العربية عنوان الندوة الافتراضية التي شاركت بها باحثة من مركزنا: وحدة اعلام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 6/4/2021

شارك مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد ممثلاً برئيس مترجمين أقدم سميرة ابراهيم عبد الرحمن مسؤول وحدة الترجمة في الندوة الافتراضية الموسومة "عصيان النص والترجمة: النص اللهجي أنموذجًا" التي عقده قسم الدراسات اللغوية والترجمية في بيت الحكمة يوم الاربعاء الموافق 31/3/2021، إذ قدمت رئيس مترجمين أقدم سميرة ابراهيم عبد الرحمن ورقتها الموسومة "ترجمة اللهجات وتحديات الذكاء الاصطناعي" سلطت الضوء فيها على الخلفية التاريخية لدراسة اللهجات التي تمثل أحدث الإتجاهات في البحوث اللغوية، وتاريخ ترجمة اللهجات التي لم تجد لها، لعقود طويلة، مكاناً في الخطاب الترجمي يرتقي بها الى كبريات السجالات التي دارت في مجاليّ اللغة والأدب وبيّنت كيف ان ترجمة اللهجات قد تكون أسوأ على مستوى التطبيق العملي، إذ قد يختار المترجم بين التغريب والتوطين والتدجين.

ولغرض التمييز بين النص اللهجي والنص العاميّ أشارت الباحثة ان اللهجات العربية ليست أشكالاً فاسدة من الفصحى لكنها ألسنة تفرعت عنها، في حين تشذ العامية تمامًا او غالبًا عن النظام اللغوي الفصيح.

أما موضوع ما يسمى "باللهجة البيضاء" فقد افردت له الباحثة شرحاً مفصلاً موضحة ان اللهجة البيضاء هي طريقةٌ في الكلام تكون فيها اللغة الأم هي الأساس، كأن تكونَ العربيةُ ممزوجةً بطريقةٍ محلية في الكلام، وغالبًا ما تكونُ عبارةً عن خليط من لهجات مختلفة مع وجود كلمات أجنبية وعبارات يستحدثُها الشبابُ؛ لأن الحاجةَ إليها أصبحت ماسةً عند الناطقين بها، بسبب عوامل التفاعل والانفتاح والتواصل الواسع. كما شرحت دور وسائل التواصل الاجتماعي وأسهامها في جعل اللهجات العربية لغات فعلية للتواصل لا سيما في المحادثات غير الرسمية وانها أكثر أشكال الاتصال شيوعًا في التعبير عن مشاعر وأفكار الشعوب العربية ما أبرز الحاجة الى بناء موارد بيانات لهذه اللهجات ومعالجتها اليًا.

تطرقت الباحثة للتحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في التعامل مع اللهجات لا سيما العربية منها، ومشاريع الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللهجات العربية وترجمتها المنجزة أو تلك التي ما زالت في طور الانجاز، عارضة مجموعة من الانظمة التي من المؤمل ان تتعامل مع اللهجات العربية على سبيل المثال نظام التعرف التلقائي على اللهجات العربية والمسمى عديدة (ADIDA)، ونظام شاهين للترجمة الآلية.