زيدان: لعبنا مباراة رائعة وفخور جداً بجميع اللاعبين

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته بالانتصار خلال مواجهة ليفربول بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في معقله "الفريدو دي ستيفانو". وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنه شعور جيد للغاية، بعد أن لعبنا مباراة رائعة رغم أننا واجهنا صعوبة أيضاً في بداية الشوط الثاني، وفخور جدا بجميع اللاعبين، لكن هناك مباراة إياب".

غوارديولا: سنذهب للفوز على أرض بوروسيا دورتموند

يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بالرضا بعد فوز فريقه على ضيفه بوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا. وقال غوارديولا: من الأفضل تحقيق الفوز عن التعادل، وتابع " حققنا الانتصار بنتيجة 2-1 في دوري الأبطال، سنذهب إلى دورتموند من أجل الفوز". وأوضح " دورتموند فريق قوي، يملكون الجودة في اللاعبين، مع نتيجة (2-1) لدينا فرصة جيدة الأسبوع المقبل".

ديمبلي يلقي الكرة في ملعب برشلونة

كشف تقرير صحفي اسباني عن موقف الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة بشأن تجديد عقده في العروض الكبيرة التي يتلقاها أخيرًا. وينتهي عقد ديمبلي في كامب نو بختام الموسم المقبل. وبحسب صحيفة" موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي يعطي الأولوية للبقاء في برشلونة، حيث ينتظر العرض المقدم من النادي من أجل التجديد لسنوات أخرى.

الديار 9/4/2021

كلاسيكو أسبانيا غداً بين ريال مدريد وبرشلونة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم نحو العاصمة الاسبانية مدريد التي ستستضيف غداً السبت مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة، لما يحمله هذا اللقاء من قوة وإثارة. وستشهد مباراة الكلاسيكو المقبلة، صراع قوي جداً بين الفريقين، بسبب تقاربهما في عدد النقاط ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز من أجل السير نحو الصدارة في المقابل، سيدخل فريق برشلونة من أجل الثأر من ريال مدريد بعد ضياع الدوري الموسم الماضي، والخسارة من الملكي بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الدور الأول بين الفريقين.