الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس اجتماعاً خصص للحدود البحرية: لضرورة الإسراع في بت الملف

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعاً في شأن الحدود البحرية، حضره الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار وشربل وهبة، الوزير السابق ناجي البستاني، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص. وعرض المجتمعون لاقتراح تعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. وأكد الرئيس دياب خلال الاجتماع "ضرورة الإسراع في بت هذا الملف". وبعدما قدم وفد الجيش شرحاً مفصلاً عن الملف، أكدت وزيرة الدفاع تبنيها مشروع المرسوم المرفوع من قبلها.

وكالة الأناضول

لبنان.. شركات ألمانية تقدم خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني ميشال نجار، أن حكومة تسيير الأعمال في بلاده تلقت، عرضاً من شركات ألمانية لإعادة بناء مرفأ بيروت. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الأشغال العامة بعد أن التقى الوزير نجار وفداً ألمانياً للشركات مقدمة المشروع، منها شركة موانئ هامبورغ، والسفير الألماني في بيروت اندرياس كاندل.

وكان السفير الألماني كشف في 2 نيسان الجاري، عن أن شركات ألمانية خاصة ستقدم اقتراحاً شاملاً لتطوير مرفأ بيروت والمناطق المحيطة التي دمرها الانفجار في آب 2020.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

واشنطن تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

كشف مسؤول في البنتاغون أن الولايات المتحدة تدرس مسألة إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع المقبلة، لإظهار دعمها لأوكرانيا في ظل تنامي النشاط العسكري الروسي على الحدود الشرقية لكييف.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المسؤول، قوله إن: "البحرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود، لكن نشر السفن الحربية الآن سيرسل رسالة محددة إلى موسكو مفادها أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب". وأوضح المسؤول أن "البحرية تواصل إرسال طائرات استطلاع في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود لمراقبة النشاط البحري الروسي وأي تحركات للقوات الروسية في شبه جزيرة القرم".