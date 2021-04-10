لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في زيارة تهنئة بالفصح.وثمن الراعي دور المؤسسة العسكرية "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان"، داعيا الجميع الى "الوقوف الى جانبها ودعمها لانها ركن أساس من اركان هذا الوطن بتعاطيها وتفانيها في سبيل حفظ أمنه والذود عنه".

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

radio orient

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه سفير تركيا الجديد في لبنان علي بارش اولوسوي في زيارة تعارف، تم خلالها عرض العلاقات اللبنانية التركية من جوانبها كافة

اذاعة النور

التقى وزبر المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ممثل المدير العام للمالية الفرنسية Paul Touzet وتم البحث في المشروع المموّل من الدولة الفرنسية والذي يهدف إلى مساعدة المديرية العامة للشؤون العقارية على تطوير القوانين وتحديث الإدراة والعلاقة مع المواطن في حضور مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي. وتم التطرق إلى التعاون المشترك بين الإدارة الفرنسية والإدارة اللبنانية ووزارة المالية.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله واطّلع منه على الواقع الصناعي في الظروف الراهنة وحاجات المصانع لاستمرارها بالعمل

لبنان الحر

استقبل البطريرك الماروني قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في زيارة تهنئة بالفصح.وثمن الراعي دور المؤسسة العسكرية "في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان"، داعيا الجميع الى "الوقوف الى جانبها ودعمها لانها ركن أساس من اركان هذا الوطن بتعاطيها وتفانيها في سبيل حفظ أمنه والذود عنه".

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب "الكتائب" النائب المستقيل سامي الجميل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي

radio orient

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في مكتبه سفير تركيا الجديد في لبنان علي بارش اولوسوي في زيارة تعارف، تم خلالها عرض العلاقات اللبنانية التركية من جوانبها كافة

اذاعة النور

التقى وزبر المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ممثل المدير العام للمالية الفرنسية Paul Touzet وتم البحث في المشروع المموّل من الدولة الفرنسية والذي يهدف إلى مساعدة المديرية العامة للشؤون العقارية على تطوير القوانين وتحديث الإدراة والعلاقة مع المواطن في حضور مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي. وتم التطرق إلى التعاون المشترك بين الإدارة الفرنسية والإدارة اللبنانية ووزارة المالية.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله واطّلع منه على الواقع الصناعي في الظروف الراهنة وحاجات المصانع لاستمرارها بالعمل