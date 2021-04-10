سرّب مصدر إسرائيلي إلى وسيلة إعلام أجنبية معلومات حول عملية عسكرية "حساسة في دولة عدو" نفذتها إحدى وحدات النخبة الإسرائيلية. وجاء التسريب قبل يوم واحد من تنفيذها، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الجمعة. ولم يكن المصدر على علم بأن تنفيذ العملية العسكرية قد تأجل,ووفقا للصحيفة، فإنه بعد علم المصدر، الذي كان ضالعا في تفاصيل هذه العملية العسكرية، بتأجيلها "لاعتبارات عملانية لدى جهاز الأمن، طلب من مراسل وسيلة الإعلام الأجنبية تأجيل النشر إلى ما بعد تنفيذ العملية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه العملية كانت في إطار العمليات الإسرائيلية العسكرية ضد تموضع إيران في سورية ودول أخرى في الشرق الأوسط. "وأهمية العملية جعلت صناع القرار ينفذونها بسبب أهميتها وبالرغم من الخطورة المقرونة بعمليات من هذا النوع".

نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، زعمه خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة الماضي، إن إسرائيل لا تضع عقبات أمام إجراء الانتخابات التشريعية، لكنه قال إن إسرائيل قلقة من أن الانقسام الداخلي في حركة فتح سيؤدي إلى إضعاف حزب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويمهد الطريق أمام فوز حماس.من جانبه، قال بلينكن لأشكنازي إن الولايات المتحدة لا تعارض الانتخابات في السلطة الفلسطينية. رغم ذلك، ادعى مسؤولون إسرائيليون، تحدثوا إلى "واللا"، أن إسرائيل والولايات المتحدة لن تنفذ خطوات، لكنهما ستكونان سعيدتان إذا بادر الفلسطينيون أنفسهم إلى تأجيل الانتخابات.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن تمديد ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ناداف أرغمان، بعدة أشهر. وجاء التمديد قبل شهر من انتهاء ولاية أرغمان، في 8 أيار المقبل.وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، تعقيبا على تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، بأن وزير الأمن، بيني غانتس، سيمنع نتنياهو من تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، المقرب من نتنياهو رئيسا للشاباك، إن "غانتس يعلم جيدا أنه لا يمكن تعيين رئيس جديد للشاباك في حكومة انتقالية، وبالإمكان تنفيذ ذلك بعد تشكيل حكومة جديدة فقط".وأشارت الصحيفة، إلى أن نتنياهو يمتنع عن إقرار سلسلة تعيينات في الأجهزة والهيئات الأمنية، فيما يبدو أنه يستغل الأزمة السياسية النابعة من الفشل في تشكيل حكومة مستقرة، وجولات انتخابية متتالية، من أجل محاولة السيطرة على هذه الأجهزة والهيئات ومنع الكنيست من تنفيذ مهمة مراقبة أداء الحكومة.