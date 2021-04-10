قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده اقترحت "مسارا منطقيا" للامتثال الكامل للاتفاق النووي، معتبرا أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق تعسفية ويجب رفعها. وأنه يجب أن تعود الولايات المتحدة، التي تسببت في هذه الأزمة، إلى الامتثال الكامل أولا، ثم سترد إيران بالمثل بعد التحقق السريع.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالمواقف التي طرحتها الدول الأعضاء في الاتفاق النووي مع إيران في الاجتماع الذي عقد بينها في العاصمة النمساوية فيينا. وأكد الاتحاد الأوروبي أن منسقه سيواصل اتصالاته المنفصلة مع جميع أطراف الاتفاق النووي والولايات المتحدة التي انسحبت منه عام 2018، فيما وجهت اللجنة المشتركة مجموعتي الخبراء بمواصلة عملهما واتفقت على عقد اجتماع جديد الأسبوع القادم.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه-غيون سيزور طهران يومي الأحد والاثنين المقبلين، لإجراء مباحثات حول الأموال الإيرانية المجمدة في سيئول.

طالبت تركيا رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي بالاعتذار لوصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"الديكتاتور" على خلفية ما اعتبره معاملة غير لائقة للقادة الأوروبيين خلال زيارتهم إلى أنقرة.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها طيفا من المسائل الدولية والثنائية الملحة. وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين أطلع أردوغان على رؤية روسيا لتسوية النزاع الأوكراني وشدد على أهمية اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015 أساسا لا بديل عنه لحل الأزمة في أوكرانيا.