انطلقت في العاصمة السورية، أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي تحت عنوان "سوريا والتحول الرقمي الفرص والتحديات" بمشاركة عربية وأجنبية. ويشارك بفعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى الـ11 من الشهر الجاري خبراء من المنطقة العربية وأجانب ومديرون تنفيذيون ومجالس أعمال وهيئات ومراكز بحثية من دول "مصر والإمارات وسلطنة عمان وتونس والجزائر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والكويت واليمن والبحرين وروسيا والنمسا واليونان والهند وسويسرا" إضافة إلى الجهات السورية الحكومية والخاصة التي تعنى بالتحول الرقمي.

قال مصدر أمني إن "ممثل زعيم التيار الصدري عن محافظة البصرة حازم الأعرجي تعرض لهجوم مسلح في منطقة الشعلة شمالي بغداد". وأضاف: "الهجوم أسفر عن إصابة مرافق الأعرجي بجروح".

قالت منظمة "ريبريف" المناهضة لعقوبة الإعدام إن 80 بالمئة ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على جرائم ارتكبوها في السعودية وهم قصر، لا يزالون عرضة لتنفيذ هذه الأحكام فيهم. وقالت مايا فوا مديرة "ريبريف": "عندما يواجه ثمانية من أصل عشرة عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح".

أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الإمارات لم تتجاوب مع طلبه تقديم دليل على أن الشيخة لطيفة، بنت حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، المحتجزة بامر والدها، لا تزال على قيد الحياة,ويعتقد ايضا أن الشيخة شمسة لا تزال محتجزة أيضا في الإمارات منذ اختطافها بأمر من الشيخ محمد بن راشد في بريطانيا عام 2000.