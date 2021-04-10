الجمهورية/ جورج شاهين

قال إن بقيت موازين القوى من الطبخة الحكومية على ما هي عليه، ولم يتراجع احدهم عن سقفه العالي، فإنّ معظم المبادرات المطروحة، ومن بينها الفرنسية، ستدخل مدار الخطر الشديد. وإن بقي بعض اللبنانيين مصراً على النظر الى الجهود المبذولة وكأنّها لإنقاذ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من ورطة ما، فهو واهم. فلولا بعض الجهود المكمّلة لها، لكان الفرنسيون قد جمّدوا نشاطهم منذ فترة.

الديار/ رنى سعرتي

قالت أن القطاع المطعمي المضروب بالوضع الاقتصادي والمالي من جهة، وبجائحة كورونا والاجراءات التي تعتمدها السلطة من جهة أخرى، يتنقّل من اقفال الى اقفال، ومع كل اقفال واعادة الفتح المؤقت يبدأ احصاء الاضرار والخسائر لمعرفة من سقط ومن نجا. ونقلت عن مصادرها انّ القطاع المطعمي والسياحي يخسر يوميا رأسماله وكوادره البشرية، حيث اصبح الصمود صعباً جدّاً، ممّا دفع أصحاب المؤسسات الى التقاط الفرص خارج لبنان باعتبارها "جرعة أوكسيجين" يمكن استخدامها للمحافظة على علاماتهم التجارية في لبنان، "على الاقلّ بالحدّ الادنى منها من خلال الابقاء على فرع واحد لكل علامة تجارية في لبنان".

الديار/ كمال ذبيان

قال: ما زالت الافكار تتوالد حول ايجاد حل لازمة تشكيل الحكومة التي ما ان تحل عقدة حتى تبرز اخرى كما اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لن يقدم تنازلات الا تحت سقف الدستور والميثاق والتوازن الوطني وهذه الثوابت ليست شروطا يقول الرئيس عون بل هي من صميم عمل السلطات الدستورية، لذلك هو حريص ان يكون شريكا فعليا في اختيار اسماء الحكومة، وتوزيع الحقائب، بالانصاف لكل مكونات المجتمع اللبناني. واستنتج إن العقد ما زالت تتناسل كما تتوالد الحلول لكنها كلها ما زالت تدور في حلقة مفرغة ويتأخر تشكيل الحكومة بتصنيع لبناني ليتم استيرادها من صناعة خارجية.

اللواء/ أنطوان منسى

إنّ مؤسسة الجيش والبنك المركزي، يشكلان السد المنيع لبقاء هيكلية الدولة حصينةً منيعةً قويّة. إنها الدرع الواقي، وعلينا حمايتها بكل ماأوتينا من عزم وقوة، إذ نعوّل عليها لتكون الأساس المتين التي على قواعدها سنعيد بناء المؤسسات فتقوم على أرضية صلبة تدوم لعقود،وتؤسس على مداميكها لمستقبل زاهر وجيل واعد واقتصاد مزدهر.

اللواء/ أنطوان الأسمر

أوضح أن الحكومة العتيدة كانت على قاب قوسين من أن تبصر النور هذا الأسبوع، أو في الحد الادنى وضع اللبنة الرئيسة لولادتها الأسبوع المقبل حداً أقصى، لولا التطور الدراماتيكي السياسي – الإعلامي المفتعل الذي نجح في إجهاض المسعى الفرنسي الأخير جمع كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في باريس. بحيث أن المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل على موافقة ماكرون على التحضير لاجتماع بين الحريري وباسيل لكن المفاجأة أتت من حيث لم يحسب دوريل، مع القنص المباشر الذي تعرض له المسعى الفرنسي بمسارعة جهة (قيل إنها حزبية) الى تسريب مريب في محطة تلفزيونية ليل الأحد 4 نيسان وبعدها في أحد المواقع الإلكترونية (صباح الإثنين 5 منه)، مع تقصّد تصوير المسعى على انه بُني على استماتة باسيل لزيارة باريس وأنه أرادها لغاية شخصية ربطا بالعقوبات الأميركية والحصار المفروض عليه.

إنّ الولاء للوطن وصون حريّة الفرد وحماية الملكية الخاصة، واحترام القوانين، هي مقومات النهوض، ورسم خارطة طريق لإعادة بناء لبنانومؤسساته وعودة الثقة والمصداقية ليعود لبنان الى سابق عهده ودوره الرائد عربياً ودولياً.

إنّنا على يقين بأنّ لبنان سيقوم لا محال من أزمته الراهنة، بإرادة شعبه العنيد، المؤمن بوطنه والمتجذّر بأرضه.