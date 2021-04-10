روسيا اليوم

بوتين يبحث مع أردوغان أوكرانيا والبحر الأسود وسوريا وليبيا وقره باغ و"سبوتنيك V"

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحثا خلالها طيفا من المسائل الدولية والثنائية الملحة . وأكد الكرملين في بيان له أن بوتين أطلع أردوغان على رؤية روسيا لتسوية النزاع الأوكراني وشدد على أهمية اتفاقات مينسك المبرمة عام 2015 أساسا لا بديل عنه لحل الأزمة في أوكرانيا. وأعرب الجانب الروسي عن قلقه إزاء تهرب الحكومة الأوكرانية عن تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات مينسك واستئناف كييف "الممارسات الاستفزازية الخطرة التي تهدف إلى تصعيد الوضع على خط التماس". وعلى خلفية خطط تركيا لشق قناة إسطنبول، شدد الجانب الروسي على أهمية الحفاظ على النظام الحالي لعبور مضائق البحر الأسود، وفقا لاتفاقية مونترو المبرمة عام 1936، لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. وتجدر الإشارة إلى أن الاتصال جاء تزامنا مع قرار الولايات المتحدة إرسال سفينتين حربيتين إلى البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، على خلفية التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا. واستعرض بوتين وأردوغان في المكالمة آخر التطورات في ليبيا، حيث أعربا عن ارتياحهما إزاء التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار ونجاح تشكيل مؤسسات حكم انتقالي في ليبيا.