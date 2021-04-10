الوكالة الوطنية للإعلام

(اضافة) الراعي استقبل قائد الجيش زكي: هدف الزيارة لم يكتمل وهناك ضرورة لمزيد من التواصل

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي الذي أكد على الاثر "أهمية الزيارة لهذا الصرح الديني والوطني"، وقال: "تابعنا مواقف البطريرك في مختلف المواضيع ولا سيما السياسية منها، وتناولنا كل هذه الامور، وكان اللقاء ممتازا ومن القلب نظرا لصراحة البطريرك المعهودة والتي نقدرها عاليا". أضاف: "إن موقف البطريرك لجهة حياد لبنان يتماهى تماما مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان. وقد دعمنا هذا الأمر وقلنا إن الجامعة العربية ترحب بهذه الدعوة وتدعمها، وتعتقد بأن هناك مصلحة أكيدة للبنان في هذا الموضوع". وتابع: "شرحت للبطريرك هدف الزيارة ونتيجة الاتصالات التي تمت حتى الان، وهي لم تكتمل نظرا الى ضرورة إجراء المزيد من التواصل، انما نعتقد بأن هناك رغبة في التوصل الى مخرج للأزمة السياسية رغم صعوبتها ودقتها، ورغم ان الكل يبدو متمسكا بمواقفه لكن الامر يحتاج الى صبر مع أن هذه الكلمة ليست محببة جراء الأزمات السياسية، ولكن الأمر يحتاج الى عمل وإرادة سياسية".

وكالة الأناضول

قناة إسطنبول.. مشروع عملاق يعود بالنفع على تركيا والعالم (تقرير)

يعتبر مضيق البوسفور الرابط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في مدينة إسطنبول التركية، أحد أهم المعابر المائية العالمية، وكان عبر التاريخ نقطة صراع بين كبرى دول العالم. ومع تطور حركة التجارة العالمية، وزيادة الاعتماد على النقل البحري، تولدت حاجة إلى معبر مائي جديد لتخفيف العبء على مضيق البسفور، ما سيعود بالنفع على تركيا والعالم. وفي هذا الإطار ونتيجة للمخاطر الأمنية والبيئية المترتبة على زيادة أعباء مرور السفن من المضيق، بدأت الحكومة التركية استعداداتها لشق قناة مائية في الشطر الأوروبي من إسطنبول. - رؤية تركية: وزير النقل والبنى التحتية التركي، عادل قره إسماعيل أوغلو، قال قبل أيام للأناضول، إنهم يواصلون التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، مشددا على أهمية القناة بالنسبة لتركيا. وأضاف أن قناة إسطنبول "مشروع يمثّل رؤية تركيا"، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم، وأشار إلى موافقة بلاده مؤخرا، على خطط تطوير القناة، لافتا إلى اكتمال تحضيرات المشروع من الناحية المعمارية. وأوضح أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة القناة، مؤكدا اعتزامهم البدء فيها "قريبا جدا"، دون الكشف عن تفاصيل أكثر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السيسي يستقبل الرئيس التونسي لدى وصوله القاهرة... صور

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، نظيره التونسي قيس سعيد الذي يزور القاهرة تلبية لدعوة رسمية. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام". ومن المقرر أن يعقد الرئيسان قمة مصرية- تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، بحسب المصدر ذاته. وسيبحث السيسي وسعيد "عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة علي المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري".