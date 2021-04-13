TL

الوضع المحلي عشية شهر الصيام ضاغط معيشياً والعائلات تحتسب كلفة الإفطار والنتيجة فضيحة..

حكومياً لا شيء جديد بانتظار زيارة الرئيس سعد الحريري للفاتيكان وموسكو..

والبارز هذا النهار إعلان وزير الأشغال والنقل عن توقيع مرسوم التفاوض حول الغاز والنفط البحري..

المنار

بورصة اللحوم تسابق الدولار، ورغيف الخبز ملتهب وكذلك الخضار، والناس على أبواب الشهر الفضيل، ولا من يردع متلاعباً أو يقترح حلاً . لكن القادمين في الشهر الكريم على رب رحيم لن يتركوا، كما لن يتركهم من هو منهم ومعهم من أهل المسؤولية كما أهل الخير..

nbn

في الشأن الحكومي، دعوة مشتركة من قيادتي حركة أمل وحزب الله لإنجاز التشكيلة الحكومية في أسرع وقت ممكن لما يوفره هذا التشكيل من فرصة للاضطلاع بقضايا الناس وهموم المواطنين مع التأكيد على ضرورة دعم كل الجهود المبذولة في هذا السبيل لا سيما مبادرة الرئيس بري التي تشكل مخرجاً ممكناً يرضي كافة المكونات التي تعمل على خط التشكيل.

mtv

الملف الحكومي يتراجع بدلاً من أن يتقدم. فالاتصالات مقطوعة نهائياً بين بعبدا وبيت الوسط. والجمود القاتل، سيحمل رئيس الحكومة المكلف على معاودة جولاته إلى الخارج. وقد تأكد أنه سيزور موسكو في الأيام المقبلة كما أعلن وزير خارجية روسيا، فيما يستعد لبنان لاستقبال وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الأربعاء المقبل.

NTV

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الوزراء أن الرئيس حسان دياب أحال إلى رئاسة الجمهورية كتاباً يتضمن موافقة رئيس الحكومة على المرسوم المتعلق بتعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

OTV

الحدث اليوم توقيع وزير الأشغال العامة على مرسوم تعديل الحدود البحرية. أما الحدث كل الأيام، إذا كنا فعلاً نرغب بالإصلاح، فينبغي أن يكون مسار التدقيق الجنائي، الذي بات رمزاً للقضية الإصلاحية في لبنان.

LBC

لبنان باشر خطوات الألف ميل في المنطقة التي يطالب بها في الخلاف مع إسرائيل... التوقيع الوزاري على المرسوم أنجز ورفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رئيس حكومة تصريف الأعمال رفعه عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية حيث يوقعه رئيس الجمهورية ويعيده إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيوقعه رئيس الحكومة، أما موافقة مجلس الوزراء فتتم لاحقاً في جلسة لمجلس وزراء في حكومة غير مستقيلة، ويكون ذلك على سبيل التسوية.

الميادين

أفادت السلطات المصرية عن نشوب حريق نتيجة تسريب في أحد خطوط شبكة الغاز المغذي للحي السادس بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأن غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، فور تلقيها إشارة من إدارة شرطة النجدة بالحريق.

الجزيرة

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بكلمتين تحملان مدلولات دينية رمزية، على الهجوم المنسوب لإسرائيل الذي استهدف في وقت سابق من يوم الأحد موقع نطنز النووي في إيران.

العربية

لفت وزير الخارجيّة الروسيّة ​سيرغي لافروف​، في تصريح، بمناسبة مرور 60 عامًا على أوّل رحلة إلى ​الفضاء​ في التاريخ، نفّذها رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، إلى "أنّنا ننطلق دائمًا من الفرضيّة القائلة إنّ منع اندلاع سباق تسلّح في الفضاء، كفيل باستخدامه لأغراض بنّاءة لصالح البشريّة جمعاء".