لبنان الحر

اندلع أمس الأحد، سجال جديد على جبهة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، معطوف على سجالات أخرى للتيار الوطني مشتعلة على جبهتي المستقبل والتنمية والتحرير.

وفي ضوء ما يجري اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون لـ "الأنباء الإلكترونية" أن "تشكيل الحكومة صار من سابع المستحيلات"، وأضاف: "في كل مرة كنا نتوقع خيراً فتأتي الأمور عكس توقعاتنا، ما يعني أننا أصبحنا أمام حائط مسدود".

صوت لبنان

علق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار على السجال المندلع مع ميرنا الشالوحي باتهامه "الوطني الحر" بـ"امتهان الهروب الى الأمام لحرف الأنظار عن المشاكل التي يتخبط بها والعزلة التي يمر بها محلياً وخارجيًا"

radio orient

أشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى أن هناك 5 شخصيات سينتهوا في النهاية وهم يخوضون معركة بقاء الآن، واعتبر بأن القاضية ​غادة عون​ "آدمية" ومستقيمة ولكن الادعاء على حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ خطأ، أضاف قائلاً "فليقيلوه" ولكن لا يدّعوا عليه وهو حاكم مصرف مركزي، واليوم يتم تشويه صورة ​المصرف المركزي​ ولا أحد في ​المصارف​ الخارجية اليوم يتعاطى مع المصرف.

اذاعة النور

أكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله أن الوضع في البلاد "لا يمكن ان يستمر على هذا النحو من التصعيد والانهيار"، وقال "نحن بغنى عن كل هذا التصعيد السياسي ورفع السقوف، لأن التسوية حتمية".

صوت المدى

أصدر التيار الوطني الحر تعميماً إلى المسؤولين الحزبيين لتسويقه لدى المحازبين والكوادر تحت عنوان "توجهات سياسية إعلامية". واللافت في التعميم التركيز على "أن لا أولوية تعلو على أولوية التدقيق الجنائي"، متجاهلاً موضوع تشكيل الحكومة الجديدة إلا من باب "التزام هذه الحكومة باستكمال تنفيذ عقد التدقيق الجنائي".