الجزيرة - السعودية

المملكة تدعم مقترح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب جديدة بـ(650) مليار دولار

شارك معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد افتراضياً، كما شارك في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين.

وحول أولويات جدول الأعمال للفترة القادمة، أكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف على أهمية تركيز الجهود والأعمال على إدارة مخاطر الديون لمساعدة البلدان على معالجة مواطن الضعف لا سيما في الدول منخفضة الدخل، معرباً عن دعمه لاقتراح تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق سحب خاصة جديدة بقيمة (650) مليار دولار أمريكي لزيادة الاحتياطات، مشيراً إلى أن هذا التخصيص سيدعم جهود التعافي الاقتصادي والمتانة المالية من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي.

وأكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف أن المملكة لديها أُسس اقتصادية قوية مكّنتها جنباً إلى جنب مع تدابير الاحتواء والدعم القوية والواسعة النطاق لمواجهة تداعيات الجائحة، مشيراً إلى انتعاش الاقتصاد السعودي في النصف الثاني من العام الماضي بعد عودة النشاط الاقتصادي، والتحسن الملحوظ في القطاع غير النفطي وتراجع معدل البطالة وسط السعوديين الذكور والإناث على حد سواء.

الاتحاد - الإمارات

لافروف من القاهرة: ندعم الحل الأفريقي لأزمة سد النهضة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم الحل الأفريقي لأزمة سد النهضة. جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مستهل جولته إلى الشرق الأوسط تستغرق يومين. من جهته، قال سامح شكري، إنه ناقش أزمة سد النهضة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته إلى مصر.