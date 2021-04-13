الديار/ فاطمة شكر

نقلت عن معلومات خاصة لـ "الديار" أن ترسيم الحدود بات أمراً مهماً وبحاجة إلى تفاهم داخلي بين مختلف القوى السياسية والعسكرية لما له من طابع سيادي في وجه الأطماع لدى الكيان الصهيوني، وهو أمر يعطي ما يسمى الدولة العبرية -فيما لو يحصل - ارتياحاً خلال جلسة المفاوضات غير المباشرة، لذلك يضيف المصدر نفسه أنه لا بدَّ من موقفٍ موحد ومتماسك نابعٌ من روحية وطنية تعطي لبنان مكاسب وتمكنه من الحفاظ على ثرواته التي تعتبر الممر الوحيد لإنقاذ البلاد من الضائقة الإقتصادية الخانقة.

نداء الوطن/جويل الفغالي

قالت إن المصارف تمارس أبشع العمليات الإبتزازية على العملاء، خصوصاً بعد احتجاز ودائعهم وفرض سقوف على سحوباتهم، ومنعهم من فتح حسابات جديدة في مصارف أخرى أو نقل حساباتهم من مصرف لآخر. وهي تفعل هذا مطمئنة البال أنه في النهاية ليس أمام العميل سوى الرضوخ. فهم مهما اعترضوا سيعودون مرغمين على القبول بسبب غياب البديل. ويؤكد عضو رابطة المودعين المحامي فؤاد دبس أن رابطة المودعين لن توقف عملها لو مهما واجهت من صعوبات، فهي مستمرة بالدفاع عن حقوق المودعين وتوجيه الإنذارات للمصارف المخالفة، مضيفاً أن "الدعاوى القضائية المرفوعة في الخارج ضد مصارف لبنانية، تسلك طريقها نحو الهدف المرسوم ".

الجمهورية/ رنى سعرتي

قالت إنه يبدو أنّ ملف ترشيد الدعم لا يزال معقّداً وبعيداً من أن يتحقق في المدى المنظور، على عكس ما يحاول ان يوحي البعض، بدليل أنّ البنك المركزي لم يتبلّغ بعد أي قرار حول كيفية خفض الدعم، ولم تُطرح على المجلس المركزي أي صيغة جدّية توصّلت إليها الحكومة لخفض الدعم، من أجل أن يناقشها ويوافق عليها.