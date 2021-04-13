الوكالة الوطنية للإعلام

نجار: المرسوم 6433 أصبح في عهدة الأمانة العامة لرئاسة الحكومة ولن نتهاون بأي شبر من أرض الوطن أو نقطة من مياهه

وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بعدما اطلع على تعديل مشروع المرسوم رقم 6433 /2011 الذي أعدته وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للنقل البري والبحري والخرائط المرفقة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة:" حصلت حملة إعلامية ظالمة ليس علي فقط إنما على الخط السياسي الذي أنتمي إليه أي "تيار المردة" ورئيسه سليمان فرنجية. أضاف: "أتصرف دائماً بضمير حي وصدق وشفافية، واليوم وقعت المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية وأحلته إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. ويشير المرسوم إلى تحديد حدود المنطقة الإقتصادية وذلك وفقاً للوائح إحداثيات النقاط الجغرافية المبينة والموضحة باللون الأحمر على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدمرالية البريطانية ليصار إلى عرضه على مقام مجلس الوزراء وفقاً للأصول".

وكالة الأناضول

رئيس الحكومة الليبية يصل تركيا في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات مع مسؤولي البلاد.

وقال بيان المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية وصل إلى تركيا برفقة وفد وزاري لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي".

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، أن الاجتماع سينعقد "برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان".

و"المجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى"، تأسس باتفاق بين البلدين سنة 2014، وفق تصريح سابق للناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وأضاف البيان أنه "كان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح سولماس".

وأشار إلى أن الدبيبة " والوزراء المرافقون له سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع، مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.

ويضم الوفد الليبي إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحة علي الزناتي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنفط والغاز محمد عون.