الجهات المانحة الدولية مُتواطئةٌ مع لعبة نُخبِ الشرق الأوسط - ديفيد لينفيلد – 12/4/2021

قال: سمحت الجهات المانحة الدولية لنُخبِ المنطقة بالاستيلاء على السلطة والموارد، عبر دعمها التحرر الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط من دون طلبِ ضماناتٍ لتحقيقِ الشفافية ومكافحةِ الفساد. والنتيجة هي خليطٌ سريعُ الاشتعال من الغضبِ وخيبات الأمل. وقال كلّما سرّعت الولايات المتحدة وغيرها من المانحين الدوليين التصدّي لمشكلة استغلالِ نخبِ الشرق الأوسط عبر أجندة إصلاحية هدفها صون مصالحهم الشخصية، زادت فرص تحقيق استقرار فعلي في المنطقة.

توسيع نطاق المفاوضات خطوة فعالة لتسوية الخلاف البحري بين الكويت والعراق - بدر السيف – 12/4/2021

قال إن العلاقات الكويتية-العراقية فريدة لأنها تحوّلت من العداء بعد احتلال العراق للكويت، إلى الاحترام المتبادل. واستطاعت الدولتان تحسين علاقاتهما، لكن الانقسامات الجيوسياسية في المنطقة والتحديات الداخلية التي يواجهها البلدان عرقلت آفاق حلّ بعض القضايا، ومن بينها الحدود البحرية. فقد أظهر الخلاف العلني حول فشت العيج وقرار العراق مناشدة الأمم المتحدة بدلاً من اللجوء إلى اللجنة العليا الكويتية-العراقية احتمال تأجّج جذوة التوتر بين الدولتين. لكن، حتى لو كان من الصعب تصوّر عملية تفاوضية متكاملة حول الحدود البحرية في المستقبل المنظور، تُظهر عوامل عدّة أن الكويت والعراق يمتلكان الأسس اللازمة للمضي قدمًا. فكلٌّ منهما اتخذ خطوات لمساعدة الآخر أو طمأنته حيال الخلافات القائمة منذ فترة طويلة. ويمكنهما أيضًا الاستفادة اقتصاديًا من جهود التعاون المبذولة لتطوير موانئهما في خور عبد الله. ولهذا السبب، يشكّل تأخير ترسيم الحدود البحرية إلى أجل غير مسمّى فقدانًا للفرص المتاحة أمام الطرفين. ولتجنّب حدوث ذلك، على الكويت والعراق أن يصبّا جهودهما على تعزيز علاقاتهما. وزيادة التعاون المشترك هي الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، إذ إن إبرام صفقة كبرى قد يكون السبيل نحو تحقيق تسويات عملية.

جولات وزير الخارجية الصيني في الشرق الأوسط: نتائجها وتداعياتها - بواسطة إيلاري پاپا – 9/4/2021

في نهاية آذار، قام وزير الخارجية الصيني بزيارة للسعودية والإمارات وتركيا وإيران والبحرين وعُمان بهدف تعزيز صورة حكومته ومصداقيتها في المنطقة، وتمييزهما عن "التدخل" الأمريكي. وكررت الرحلة استراتيجية بكين المتمثلة في تضافر المبادرات التي تبدو غير جوهرية بمفردها ولكنها تهدد بشكل تراكمي بتقويض مصالح الولايات المتحدة ودول المنطقة.