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الملف اللبناني بين واشنطن وموسكو فواشنطن حاضرة في بيروت من خلال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل للضغط على المسؤولين اللبنانيين للتعاون وتشكيل حكومة قادرة وملتزمة بتنفيذ الإصلاحات كما جاء في بيان الخارجية الأميركية.

المنار

فتيل النار يكاد يحرق كل شيء، حتى استشعر حاكم المال بسخونة الخيارات وضيق المناورات، فكان كتابه الى وزارة المال حول ترشيد الدعم لحفظ ما تبقى من مليارات الناس التي اضاعها المصرف في بازار الهندسات المالية والحسابات السياسية، لعقود من الزمن.

nbn

بعد الأجواء التي سجلت خلال الأيام الماضية لجهة الضغط لتوقيع تعديل مرسوم الحدود البحرية أعادت رئاسة الجمهورية الكرة من دون توقيع إلى ملعب مجلس الوزراء.

mtv

هل هي زيارة وداع، أم زيارة لوم وتوبيخ؟ من تابع بدقة جولة وكيل الخارجية الأميركية على بعض المسؤولين، إن وراء الأبواب المغلقة أو خارجها، يتأكد له أن دافيد هيل أعرب عن استياء أميركي بالغ من أداء المسؤولين والطبقة السياسية.

NTV

قدمت معركة المواد الغذائية أول شهدائها وجرحاها وحتى موقوفيها على مذبح المنافسة للحصول على ما يسد الرمق وهو أول الغيث على حرب الغذاء التي لن ترحم بيوت الناس.. وسيكون لبنان أمام حكاية إبريق الزيت المدعوم التي ستكرر على مختلف البضائع لحظة اتخاذ القرار برفع الدعم.

OTV

في موضوع التدقيق الجنائي تحديدا، لفتت اليوم ايضا اشارة نقابة المحامين في بيروت في بيان الى انها لم تحصل حتى اليوم على أي جواب من شركة الفاريز اند مارسال ووزارة المالية على كتابيها الموجهين اليهما بتاريخ 26 آذار 2021، بالرغم من مرور اكثر من أسبوعين على إرسالهما.

LBC

يبحث ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى عن شريك لبناني، يعمل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مساعدة لبنان للخروج من ازمته.

هيل الذي يغادر منصبه قريبا، لم يعد في مركز قرار، ويمكن اختصار جولته بمحاولة حض المسؤولين اللبنانيين على ان يكونوا مرنين في تأليف الحكومة.

الميادين

أكد مكتب الرئيس الفنلندي ​ساولي نينيستو​، "استعداد ​فنلندا​ لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والأميركي ​جو بايدن​"، موضحاً ان "فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة، وان العرض المذكور جرى قبل وقت معين وليس أثناء المحادثات التي أجراها بوتين وبايدن عبر ​الهاتف​، أمس الثلاثاء".

الجزيرة

أعلنت بعثة ​الصين​ لدى ​الأمم المتحدة​ في بيان أنها دفعت كامل مساهمتها ​المال​ية لعام 2021 الى الأمم المتحدة، وألمحت بأنه على ​الولايات المتحدة​ التي تدين بالمال للمنظمة الأممية أن تدفع ايضا ما يستحق عليها لدعم "التعددية بأفعال ملموسة".

العربية

دعت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ لإلقاء كلمة أمام ​الكونغرس​ بمناسبة 100 يوم على توليه ​السلطة​، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الجديد وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية.