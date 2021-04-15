لبنان الحر

هنّأ رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، في اتصال هاتفي أجراه مساء أمس، المهندس اللبناني الأميركي منذر حوراني، على اختراعه ماكينة "IVP" تقضي على فيروس "كورونا" في الأماكن المغلقة.

صوت لبنان

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ كبير مستشاري الدفاع لمنطقة ​الشرق الأوسط​ لدى ​القيادة​ البريطانية المعيّن حديثاً الماريشال مارتن سامبسون على رأس وفد من المسؤولين البريطانيين، وعرض معه العلاقات اللبنانية - البريطانية والتعاون مع ​الجيش اللبناني​.

radio orient

التقى مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ ​السفير التركي​ في لبنان علي باريش أولسوي في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية ​الجديدة​، و قدم لسماحته التهاني بحلول ​شهر رمضان​ المبارك، كما جرى البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة وتوطيد العلاقات بين البلدين.

اذاعة النور

أعرب رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النيابيّة، النائب عاصم عراجي، عن أمله في ‏‏"استمرارأعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بالانخفاض، لكن شرط الاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة، لأنّ ‏وضعنا الاقتصادي والصحّي لم يعد يحتمل ما نعيش اليوم"، مبيّنًا "أنّنا لا نعرف إذا كان هذا الانخفاض ‏سيتبعه ارتفاع بالإصابات مجدّدًا".‏

صوت المدى

اكد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ان من أولى مهام الحكومة الجديدة ستكون تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي، معتبرا ان هذه الخطوات أساسية لانها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولاسيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي.