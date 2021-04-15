قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن معارك حرب أكتوبر تشرين الأول سنة 1973 وتضحية مقاتلينا الهائلة فيها مهدت الطريق إلى سلام مع مصر، لكنها علمتنا درساً لا يمحى وهو أنه يخطر علينا في أي وقت البقاء غير مبالين تجاه الحرب والابادة من جانب الذين يسعون للقضاء علينا، وعلينا التمسك بأرضنا بكل قوتنا وأضرارنا.

قال مسؤول أمني اسرائيلي كبير أم جيشه لن يرد على ضربة السفينة في الخليج العربي.

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف احزاب اليمين نفتالي بنيت، اتفاقا مبدئياً على السعي لتشكيل حكومة يمنية تكون مسنودة من الحركة الاسلامية برئاسة النائب منصور عباس.

قدم عضوا الكنيست البرلمان عن حزب الليكود، آفي ديختر واوريث ستروك من تحالف الصهيونية الدينية مشروع قانون بحسب الجنسية الاسرائيلية من عرب أدينوا بالمساس بالأمن.