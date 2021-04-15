أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس، أنها تتابع بقلق شديد إعلان إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وأضافت أن الاجراءات الايراني تطور خطير لأن انتاج اليورانيوم العالمي التخصيب خطوة مهمة في انتاج سلاح نووي.

وجه رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران والنائب في مجلس الشورى علي رضا زاكاني انتقادات شديدة اللهجة إلى أجهزة الأمن في البلاد، على خلفية الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية قائلاً أن آلاف أجهزة الطرد دمرت والبلاد صارت جنة للجواسيس.

أعلنت إيران أمس، أن قرارها بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة هو رد على الارهاب النووي الاسرائيلي بعد انفجار ألحق أضراراً الأحد بمصنعها في نطنز في وسط البلاد.

قال مساعدون في الكنونغرس الأميركي الثلاثاء أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي في صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أسلحة لدولة الإمارات العربية من ضمنها طائرات أف -35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلحة ومعدات أخرى.

صرحت وزيرة الدفاع الالمانية انيفرين كرامب كارنباور أمس، أن قوات حلف شمال الأطلسي ستنسحب في أيلول على الارجح من افغانستان على غرار القوات الأميركية.