كشفت وزارة الخارجية السعودية انها تتابع بقلق تطورات برنامج ايران النووي، وآخرها الاعلان عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الوزارة انها تدعو لتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر.

استهدف صاروخ أمس مطار اربيل الدولي في كردستان شمال العراق حيث يتمركز عسكريون أميركيون.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوثاكيس، أن بلاده اتفقت مع السلطات الليبية الجديدة على استئناف محادثات ترسيم حدود المناطق البحرية في المتوسط فوراً.

بدأت القوات الروسية بإقامة قاعدة لها في ريف الرقة في شمال شرقي سوريا قرب مناطق قوات سوريا الديمقراطية الكردية-العربية الدعومة من الأميركيين.

ارتفع التوتر في المسجد الأقصى أمس، في أعقاب اقتحام مستوطنين المسجد في ثامن أيام رمضان، وبعد ساعات من اقتحام الجيش الاسرائيلي المسجد وتعطيله المآذن الخارجية.

أعلنت تركيا بدء مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر تتضمن زيارات ومباحثات متبادلة قد تقضي الى عودة سفيري البلدين.