الأخبار/ محمد وهبة

تحدّث عن الكتاب الأخير الذي وجّهه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وقال إنّ من خلال هذا الكتاب يسعى حاكم مصرف لبنان إلى خلق أمر واقع يكون من خلاله قادراً على رفع مسؤوليته عن ثلاث مسائل مشتركة مع قوى السلطة: تدهور قيمة الودائع، رفع الدعم جزئياً بعد شهر رمضان، الدعاوى التي تنوي نقابة المحامين رفعها بحجّة حماية ما تبقّى من أموال للمودعين.

الشرق / يحيى جابر

تناول زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل إلى بيروت، وقال إنّ هذه الزيارة هي علامة لافتة في التوقيت في إطار جولته الوداعية للمنطقة. وأضاف أنّه لم يعد خافياً على أحد، في الداخل كما في الخارج، أنّ حالات الغضب الشعبي العارمة، تسيطر على المناخ العام في هذا البلد وعلى العديد من المستويات، وقال إنّ الأنظار تتجه بحذر إلى الآتي من الأيام، وما يمكن أن تؤول إليه زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى روسيا، خصوصاً وأنّ ما يتسرّب من معلومات يفيد أنّ موسكو فتحت أبوابها لاستقبال العديد من الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، بهدف واضح وهو "حث هؤلاء جميعاً على إدراك مسؤولياتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم، والإسراع بتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني". كذلك قال إنّ باريس تعلّق الأمل على أحداث خرق على الخط الحكومي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهد العربي المتجدد، خلاف ما يتردد في بعض الأوساط عن خيبة أمل فرنسية من الفشل الذي انتهى إليه هذا الجهد، هذا مع الإشارة إلى ما يحكى عن أنّ مبادرة الرئيس بري قطعت ثلاثة أرباع المسافة الفاصلة عن التفاهم على صيغة وشكل ومضمون الحكومة الموعودة.