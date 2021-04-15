الوكالة الوطنية للإعلام

وهبة بعد لقائه هيل: لا دفع أميركيا لأوروبا من أجل فرض عقوبات والخارج لا يستطيع منع السياسيين في لبنان من تأليف حكومة حتى لو كان غير راض

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، أن "لبنان ما زال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة"، وقال خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: "إن لبنان بلد يعرفه تماماً السفير هيل، إذ تربطه علاقة معه منذ أن كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان. كما تربطني به شخصياً علاقة تعاون يوم كان سفيراً لبلاده في لبنان وكنت رئيس دائرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ولا أزال أعتبره صديقاً للبنان ولنا. وبحكم موقعه، لديه اطلاع على أوضاع لبنان والشرق الأوسط من وجهة نظر الإدارة الأميركية".

وكالة الأناضول

أردوغان: لولا أسلوبنا اللين لساءت الأمور شرقي المتوسط

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لولا الأسلوب الليّن لبلاده، خلال النزاعات والتوترات التي شهدتها منطقة شرقي البحر المتوسط، "لاتجهت الأمور فيها إلى منحى أسوأ". جاء ذلك في كلمة له، خلال لقائه عدداً من الشبان الأتراك في مكتبة الأمة بالمجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة. وأضاف أن بلاده حققت قفزات كبيرة في شرقي المتوسط، أبرزها إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، وإجراء سفنها أعمال تنقيب ومسح اهتزازي في المنطقة. وأشار إلى انزعاج اليونان من الأنشطة التركية في شرقي المتوسط، مرجعاً السبب في ذلك لعدم امتلاك أثينا الإمكانيات والفرص التي تمتلكها أنقرة في مجال التنقيب والمسح الاهتزازي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية يجري محادثات مع نظيره الأرميني في موسكو

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، محادثات مع رئيس الأركان العامة الأرمينية، آرتاك دافتيان. وقال غيراسيموف، في مستهل المحادثات: "يسعدني أن أرحب بكم في موسكو. أرمينيا حليف رئيسي وشريك لروسيا في منطقة القوقاز". وأشار غيراسيموف إلى أن البلدين يعملان على تعزيز التفاعل على أساس ثنائي وفي إطار الهياكل الدولية، وعلى رأسها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.