نداء الوطن 12-4-2021

لايكرز "المنقوص" يفاجئ بروكلين

فاجأ حامل اللقب لوس أنجيلس لايكرز المنقوص بسبب الإصابات بروكلين نتس القوي والمرشح لخلافته على أرضه وهزمه وحرمه البت في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

الكلاسيكو: لريال وفوز الأنتر وسقوط سيتي وتعادل بايرن

فك ليفربول حامل اللقب النحس الذي لازمه على ملعبه "أنفليد" في الدوري الإنكليزي لكرة القدم وحقق فوزه الأول بعد ثماني مباريات متتالية لم يذق فيها طعم الانتصار.

الجمهورية13-4-2021

كليبرز نحو الوصافة... وبوسطن يفرمل دنفر

تابع لوس انجليس كليبرز اقترابه من وصافة المنطقة الغربية فيما أوقف بوسطن سلتيكس سلسلة من 8 انتصارات متتالية لدنفر ناغتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بارتي تعزز صدارتها

حافظت الأسترالية اشلي بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوسكا.

الديار13-4-2021

حالة واحدة تبقي رونالدو في يوفنتوس

اثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بعدما قام بخلع ورمي قميص اليوفي على أرض الملعب عقب نهاية مباراة جنوى.

الديار في 14 -4-2020

محيط ميسي يوضح حقيقة ضغطه علي نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني أمس الثلاثاء عن حقيقة ضغط ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على زميله السابق نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة. وزعمت صحيفة "ليكيب"الفرنسية قبل يومين أن برشلونة وميسي يضغطان على نيمار لرفض تجديد عقده مع سان جيرمان والعودة إلى النادي الكاتالوني.