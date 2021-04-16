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نداء الوطن 12-4-2021
لايكرز "المنقوص" يفاجئ بروكلين
فاجأ حامل اللقب لوس أنجيلس لايكرز المنقوص بسبب الإصابات بروكلين نتس القوي والمرشح لخلافته على أرضه وهزمه وحرمه البت في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.
الكلاسيكو: لريال وفوز الأنتر وسقوط سيتي وتعادل بايرن
فك ليفربول حامل اللقب النحس الذي لازمه على ملعبه "أنفليد" في الدوري الإنكليزي لكرة القدم وحقق فوزه الأول بعد ثماني مباريات متتالية لم يذق فيها طعم الانتصار.
الجمهورية13-4-2021
كليبرز نحو الوصافة... وبوسطن يفرمل دنفر
تابع لوس انجليس كليبرز اقترابه من وصافة المنطقة الغربية فيما أوقف بوسطن سلتيكس سلسلة من 8 انتصارات متتالية لدنفر ناغتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
بارتي تعزز صدارتها
حافظت الأسترالية اشلي بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوسكا.
الديار13-4-2021
حالة واحدة تبقي رونالدو في يوفنتوس
اثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف يوفنتوس حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية بعدما قام بخلع ورمي قميص اليوفي على أرض الملعب عقب نهاية مباراة جنوى.
الديار في 14 -4-2020
محيط ميسي يوضح حقيقة ضغطه علي نيمار
كشف تقرير صحفي إسباني أمس الثلاثاء عن حقيقة ضغط ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على زميله السابق نيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان للعودة إلى برشلونة. وزعمت صحيفة "ليكيب"الفرنسية قبل يومين أن برشلونة وميسي يضغطان على نيمار لرفض تجديد عقده مع سان جيرمان والعودة إلى النادي الكاتالوني.