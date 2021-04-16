TL

عبارة ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة التي تكررت مرات عدة في المحادثات اللبنانية الأميركية في بيروت واللبنانية الروسية في موسكو تبقى قاصرة عن تحقيق المطلب اللبناني الملح، إذا لم تتبعها كل من موسكو وواشنطن باستخدام نفوذهما في الإقليم كما في الداخل اللبناني لخلق تقاطع ما يؤدي لولادة الحكومة.

المنار

في الجداول اليومية تعداد للازمات التي تتنافس على صدارة اللائحة وأولاها هذه الأيام الرغيف المحبوس في الأفران والبنزين في خزانات المحتكرين، وفي الجداول السياسية لا جديد حتى مع زيارة الموفد الأميركي ديفد هيل الذي لم يطور في خطاب إدارته شيئاً.

nbn

المشهد اللبناني يملأه وكيل وزارة الخارجية الأميركي لليوم الثاني في ظل خمول سياسي محلي يغيب معه أي اختراق للجدار الحكومي المقفل وفي ظل انتقال الرئيس المكلف سعد الحريري إلى موسكو.

mtv

إن أميركا وفرنسا والعالم تراجعت عن كل الشروط القاسية لتشكيل الحكومة وقبلت بحكومة تسوية، "حكومة مخلوطة، بس شكلوها قبل فوات الأوان". ويخجلهم أكثر أن تكون المنظومة لا تسمع ولا تأبه وتواصل التلهي بأنانياتها.

NTV

أجرى الحريري محادثات مباشرة مع " الذي لم يصبح نظيره بعد " رئيس حكومة روسيا ميخائيل ميشوستين، وأبلغه أن صعوبة الوضع الآن هي في تأليف الحكومة من الاختصاصيين ولكن عندما يحدث فإننا نرغب في رؤية كل الشركات الروسية في لبنان للاستثمار في الكهرباء والمرافئ والطرق والبنى التحتية.

OTV

كلمة واحدة يكفي تحقيقها لفك عقد كثيرة على الساحة اللبنانية.

فالعدالة في قضية انفجار المرفأ، وحدها التي تمنح الأهالي وكل الشعب اللبناني شيئا من الإنصاف، فلا يدان بريء، ولا يبرأ متهم.

LBC

في معلومات خاصة بال " ال بي سي آي " فإن لقاء هيل رئيس الجمهورية تطرق إلى ملف تشكيل الحكومة، فنقل هيل عن الرئيس المكلف انه يريد إطلاق يده في عملية التشكيل، وهنا، سأله رئيس الجمهورية: ماذا لو لم تنل الحكومة الثقة في مجلس النواب، عندها قال هيل نقلا عما أجابه به الرئيس المكلف: فلتسقط الحكومة في مجلس النواب ولتصرف الأعمال.

الميادين

أعلن بيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين عن محادثة هاتفية تمت بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، الموجود في ​موسكو​ بزيارة عمل.

الجزيرة

اعتبر الكاتب الأميركي-الإسرائيلي زيف شافيتس أنّ الهجوم الإسرائيلي على منشأة نطنز النووية الإيرانية حمل رسالة إلى واشنطن، قائلاً: "إذا كان الهدف الأساسي يقضي بتقويض قدرات إيران النووية، فإنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار صف".

العربية

أكد وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​ديفيد هيل​، أن "القادة في ​لبنان​ فشلوا في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الجميع هنا، لا سيما خسارة أموال المودعين، وانا زرت لبنان عام 2019 وفي آب 2020 وسمعت خلال هذه الزيارات العديد من الدعوات للتغيير من كل اللبنانيين من اجل وضع حد للفساد وسوء الإدارة.